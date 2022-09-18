"Самой титулованной певице" Лорак начали отменять концерты в Европе

Ани Лорак назвала себя самой титулованной певицей Украины и засобиралась в турне по Европе. Но очень быстро в Европе ей сообщили, что видеть ее не желают. Уже известно об отмене концерта в Праге, а в Германии собираются провести митинг против ее тура.

Что известно об отмене концертов Лорак в Европе - читайте ниже.

По городам, где Ани Лорак запланировала свои концерты, прокатилась волна возмущения. Эту артистку в Украине считают предательницей, так как за полгода она ни разу не высказалась против полномасштабного вторжения России в ее родную страну и продолжает развлекать россиян на концертах.

Совсем недавно появились афиши ее концертов в Праге и нескольких городов Германии на октябрь, где Лорак назвала себя "самой титулованной певицей в Украине". Но это ей не помогло и концерты начали массово отменять.

Как сообщает "24 канал", инициативная группа украинской диаспоры написала официальное письмо организаторам концертов о нецелесообразности выступления пророссийской певицы в Чехии.

Организаторы концерта Лорак в Праге Forum Karlin уже ответили, что концерт певицы, которая проживает в Москве, отменен и афиш уже нет. На их официальных сайтах исчезли анонсы всех концертов Лорак на ближайшие месяцы.

В Германии украинская община запланировала митинги против концертов Ани Лорак. В акции протеста присоединяться также украинцы и немецкие активисты, которые постоянно проживают в Германии и поддерживают Украину в ее борьбе против российского вторжения.

Концерты Ани Лорак были запланированы в Гамбурге, Дортмунде и еще 6 городах Германии. Первый митинг против ее концертов пройдет в Гамбурге.

С самого начала полномасштабного вторжения Ани Лорак хранит молчание. Они ни разу не высказала поддержку родной стране и не высказалась против российской агрессии.

Также известно, что она продолжает выступать в России и тесно общается с российскими артистами, сторонниками Путина и теми, кто негативно высказывается об Украине и украинцах.