Беременная Тодоренко развлекает на льду россиян, пока гибнут украинцы (видео)

Одесситка Регина Тодоренко развлекает россиян на стадионе "Лужники" в Москве, пока украинцы продолжают гибнуть от "орды". Певица глубоко беременна вторым ребенком от москвича Влада Топалова, отношения с которым она не хочет портить и якобы поэтому молчит о войне в Украине.

Своими выступлениями она сама же и похвасталась в своем Telegram .

Певица и телеведущая выступила со своими песнями на гала-концерте проекта Первого канала "Ледниковый период".

"Снова Лед. На льду, будто растворяешься, отключаешь информационное поле, улетаешь на другую планету", - написала Тодоренко.

Как Тодоренко отреагировала на войну в Украине

В день вторжения России в Украину 24 февраля Регина устроила в своем Instagram... "разбор гардероба".

Уже 1 марта у нее в соцсетях появился "грустный" пост о "детях в подвалах", "близких подругах, попавших под расстрел" и так далее.

Потом она сказала в своем шоу, что у нее с мужем "разные взгляды", поэтому они решили не высказываться, чтобы не портить отношения.

Но в начале апреля ведущая прервала молчание из-за войны в Украине после смерти экс-возлюбленного в Буче.

Кто такая Регина Тодоренко

Певица и бывшая ведущая "Орла и решки" родилась, жила и училась в Одессе. Высшее образование получала в Киеве. Впервые засветилась на украинской "Фабрике звезд".

Позже она попыталась построить карьеру в Москве, где стала женой экс-участника некогда популярной группы Smash!! Влада Топалова, уроженца Москвы.

Они воспитывают 3-летнего сына Михаила. Сейчас Тодоренко ждет второго ребенка.