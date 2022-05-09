Повалий развлекала российских генералов 9 мая на сцене, увешанной георгиевскими лентами (видео)
57-летняя Таисия Повалий, уроженка села Шамраевка Киевской области, развлекала российских генералов в честь 9 мая, стоя на сцене, украшенной георгиевскими лентами.
Смотрите верх цинизма на фото и видео в материале Styler.
Арстистка вышла на сцену и спела "Пісню про рушник" на стихи украинского поэта Андрея Малышко Повалий, вызвав слезу у сидящих в зале рашистских военных.
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"Верх цинизма. Когда-то была просто Тая, стала просто русская тварь", - подписаны кадры.
Как отреагировала Таисия Повалий на войну в ее родной Украине
Скандальная певица молчала с 24 февраля, а затем, 16 апреля, была замечена на выступлении в дуэте со Стасом Михайловым во время премии "Шансон года".
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Отметим, что на сайте TheyLoveWar, который обличает российских и украинских публичных лиц в поддержке путинского режима и замалчивании войны Таисии Повалий присвоен статус "Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине". Похоже, пора менять его на "поддержку".
Отметим, что еще несколько лет назад певица называла себя киевлянкой, обижалась, что ей не дают выступать в Украине и даже голосовала на последних президентских выборах.
Ранее мы писали, что сын Повалий уехал в Испанию и теперь просит украинцев помочь найти работу.
Также сообщалось про украинских звезд, которые даже сейчас поддерживают Путина.