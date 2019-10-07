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Украину придумали польские масоны: одесский университет попал в скандал (видео)

STYLERЖизнь    07.10.2019 - 16:07
Украину придумали польские масоны: одесский университет попал в скандал (видео)
Университет в Одессе оскандалился из-за преподавателя (фото: коллаж РБК-Украина)

Студенты жалуются на то, что преподаватель пропагандирует сепаратизм

В Международном гуманитарном университете в Одессе произошел скандал с преподавателем, который во время лекции рассказывает, что "проект Украина придумали польские масоны". Об этом сообщает ТСН.

Студенты жалуются, что преподаватель Анатолий Кравчик пропагандирует сепаратизм и внушает студентам, что Украина - это проект, который создали польские и российские масоны.

Кроме того, студенты говорят, что Кравчик им рассказывал о том, что программу истории Украины пишут "полные идиоты и медиаклоуны".

Университет в Одессе оскандалился из-за преподавателя (видео: tsn.ua)

"На семинарах нам задают такие работы как "Украина, которой не было", и мы не можем не согласиться с преподавателем, так как нам же хуже", - заявляют студенты.

Все жалобы студентов были бесполезны, потому что преподаватель говорит, что имеет право преподавать "свою историю".

В университете подтвердили, что Анатолий Кравчик преподает "гуманитарные науки". О методах преподавания в университете ничего не знают. Журналисты попросили Министерство образования и науки Украины прокомментировать данную ситуацию.

Напомним, что Украина будет работать с Google для улучшения высшего образования. Педагоги смогут пройти соответствующую сертификацию цифровых компетентностей.

Стороны также договорились работать над адаптацией Google-классов для учебных учреждений. Это должно помочь преподавателям лучше организовывать образовательный процесс.

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