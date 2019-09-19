В киевском вузе профессор кафедры пропагандировал "русский мир": детали громкого скандала

В МАУП вспыхнул скандал из-за преподавателя-украинофоба (Фото: коллаж РБК-Украина)

В МАУП отреагировали на ситуацию

В Киеве в Межрегиональной академии управления персоналом вспыхнул скандал из-за украинофобских и пророссийских высказываний ведущего преподавателя кафедры управления персоналом и экономики труда - профессора Виктора Колпакова. Ситуацию описала студентка вуза Полина Кравченко. На своей странице в Facebook девушка подробно описала конфликтную ситуацию.

Она также обратилась к руководству МАУП относительно инцидента.

В итоге 19 сентября было принято решение об отстранении профессора от преподавания.

В настоящее время проводится служебная проверка.

Фото: скрин facebook.com/maup.com.ua

Как рассказала студентка 18 сентября, на своей лекции Колпаков полтора часа "поливал грязью" Украину.

Она возмущается, что профессор вкладывает в головы студентов, что войну на Донбассе начала Украина, что украинского языка нет, у нас "нация без мозга", что нашей стране нужно вернуть союз с РФ, которую назвал "сильным государством с хорошими зарплатами". Кроме того, по мнению преподавателя, в украинском Крыму после оккупации Россией "наступила нормальная жизнь".

"Я знаю, что мы живем в свободной стране, где каждый из нас имеет право на свое мнение, свои взгляды и свои политические предпочтения", - отметила Кравченко, но в то же время призвала не забывать о реалиях: военная интервенция РФ и гибель украинцев от рук оккупантов.

Студентка МАУП Полина Кравченко рассказала про скандал в вузе из-за преподавателя-украинофоба (Фото: facebook.com/polina.kravchenko)

Девушка рассказала, что на этой лекции Колпакова заметил ее саркастическую улыбку и это его взбесило, начался спор.

"Я не имею желания здесь писать все, что я от него услышала за свою "бандерность"... он кричал "Я военный, я полковник, я приказываю тебе - пошла вон!", Но я сказала, что я никуда не пойду из аудитории, ведь я никак его не обижала, не срывала процесс, и плачу большие деньги за обучение. Профессор тем временем требовал от ребят из группы "вытащить эту хамку отсюда силой!" Группа не двигалась, я едва сдерживала слезы...", - говорится в публикации.

Также Кравченко пожалела, что не сняла преподавателя на камеру.

Как говорится на сайте МАУП в биографии профессора Колпакова, он окончил Челябинское Высшее Военно-авиационное училище штурманов (1979), Военно-воздушную Академию им. Гагарина (1988) по специальности оперативно-тактическое управление. Академия управления при президенте России (2005), по специальности методология управления. Кандидат военных наук (1998), доцент. Преподает дисциплины: "Теория и практика же менеджмента", "Управление развитием персонала", "Стратегическое управление", "Управление знаниями персонала".

В МАУП вспыхнул скандал из-за преподавателя - сторонника "русского мира" (Фото: facebook.com/maup.com.ua)

"Я ничего не имею против, то прошлое - 2005 год. Но человек, который является военным, вкладывает в головы наших учеников свои пророссийские идеи, и пытается формировать у молодежи антипатию к собственной родине. Это не нормально! Это уже пропаганда идеологии нашего врага. Таким нельзя обучать студентов!" - подчеркнула студентка.

Напомним, недавно в Харьковском институте танковых войск вспыхнул скандал - преподавателя кафедры тактико-специальных дисциплин Геннадия Бондарева уличили в радикальной антиукраинской позиции и ярой поддержке оккупантов. Руководство института прокомментировало ситуацию.