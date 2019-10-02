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Украина будет работать с Google для улучшения высшего образования

Новости » Общество    02.10.2019 - 21:03
Украина будет работать с Google для улучшения высшего образования
Иллюстративное фото (flickr.com/Ben Nuttall)

Педагоги смогут пройти соответствующую сертификацию цифровых компетентностей

Министерство образования и науки Украины (МОН) будет работать вместе с компанией Google над улучшением высшего образования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

Сообщается, что стороны также договорились работать над адаптацией Google-классов для учреждений высшего образования, чтобы помочь преподавателям лучше организовывать образовательный процесс, планировать мероприятия со студентами.

"МОН и Google планируют улучшать цифровые навыки преподавателей вузов - первым шагом станут соответствующие онлайн-курсы", - говорится в сообщении.

Кроме того, педагоги смогут пройти соответствующую сертификацию цифровых компетентностей.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине впервые запускают грантовую систему поддержки науки. Отныне государственное финансирование науки в Украине может происходить в форме грантов - это позволит больше сориентировать исследование на нужды государства и расширить каналы государственной финансовой поддержки ученым.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле Кабмин утвердил государственный экзамен для магистров.

Напомним, премьер-министр Эстонии Юри Ратас в телефонном разговоре с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком обсудил "впечатляющий план реформ". Сообщается, что Эстония поддерживает территориальную целестность Украины и готова помочь построить цифровое общество.

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