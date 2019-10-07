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Україну вигадали польські масони: одеський університет потрапив у скандал (відео)

STYLERЖиття    07.10.2019 - 16:07
Україну вигадали польські масони: одеський університет потрапив у скандал (відео)
Університет в Одесі оскандалився через викладача (фото: колаж РБК-Україна)

Студенти скаржаться на те, що викладач пропагує сепаратизм

В Міжнародному гуманітарному університеті в Одесі стався скандал з викладачем, який під час лекції розповідає, що "проект Україна вигадали польські масони". Про це повідомляє ТСН.

Студенти скаржаться, що викладач Анатолій Кравчик пропагує сепаратизм і вселяє студентам, що Україна - це проект, який створили польські і російські масони.

Крім того, студенти кажуть, що Кравчик їм розповідав про те, що програму історії України пишуть "повні ідіоти і медіаклоуни".

Університет в Одесі оскандалився через викладача (відео: tsn.ua)

"На семінарах нам задають такі роботи як "Україна, якої не було", і ми не можемо не погодитися з викладачем, так як нам же гірше", - заявляють студенти.

Всі скарги студентів були марні, тому що викладач каже, що має право викладати "свою історію".

В університеті підтвердили, що Анатолій Кравчик викладає "гуманітарні науки". Про методи викладання в університеті нічого не знають. Журналісти попросили Міністерство освіти і науки України прокоментувати дану ситуацію.

Нагадаємо, що Україна буде працювати з Google для поліпшення вищої освіти. Педагоги зможуть пройти відповідну сертифікацію цифрових компетентностей.

Сторони також домовилися працювати над адаптацією Google-класів для загальноосвітніх навчальних закладів. Це повинно допомогти викладачам краще організовувати освітній процес.

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