Украинцы отмечают День учителя: традиции празднования

День учителя в 2019 году отмечают 6 октября (Фото: shutterstock.com)

Сегодня в Украине отмечают День учителя. У праздника всех педагогов есть свои особенности и традиции

День учителя в Украине отмечается в первое воскресенье октября, и в текущем году он припадает на сегодняшний день - 6 октября. В День работников образования - такое название официально в нашей стране носит праздник - принято поздравлять преподавателей дошкольного, среднего, профессионально-технического, высшего, последипломного образования, а также аспирантуры. У праздника есть интересные традиции и любопытные особенности.

Отметим, что Всемирный день учителей отмечался вчера, 5 октября. Профессиональный Международный праздник работников образования был основан ЮНЕСКО в 1994 году.

Профессию педагога считают одной из самых ответственных и сложных, и труд их достоин большого уважения. Учителя вкладывают в детей и подростков частицу души, являются проводниками в мир знаний.

День учтеля в Украине отмечают в первое воскресенье октября - в 2019 праздник припал на 6-е число (Фото: pixabay.com/MaxxGirr)

Профессиональный праздник работников образования начали отмечать еще во времена СССР - с 1965 года. В последний учебный день недели перед первым воскресеньем октября ученики дарили преподавателям цветы и устраивали торжественные поздравительные мероприятия - мастерили стенгазеты, читали стихи, ставили мини-театральные представления, дарили сладости.

С обретением Независимости в Украине подобная традиция продолжилась (согласно указу президента в 1994 году), и только с каждым годом осовременивается методами и "креативным подходом" учеников в поздравлениях.

Старшекласники в пятницу перед праздником дают учителям "выходной" и организовывают День самоуправления - самостоятельно ведут уроки, пока педагоги наслаждаются отдыхом. Ребята такде выбирают себе "директора", который следит за учебным процессом и дисциплиной в этот день.

В целом все происходит очень похоже с обычным учебным днем, разве что оценки в журнал и дневники не ставятся.

День учтеля в Украине в 2019 празднуют 6 октября (Фото: pixabay.com/geralt)

Еще одной особенностью является сокращенный учебный день - это делается для того, чтобы после уроков все успели устроить концерт в стенах актового зала по случаю праздника.

Styler призывает вас не забыть поздравить учителей с праздником, даже если вы уже давно закончили школу. Теплые слова для педагогов будут очень много значить, особенно, если они снова прозвучат от их школьных "детей" спустя многие годы.