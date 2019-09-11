Украину накроет холодный атмосферный фронт: когда ждать непогоды

Фото: в Украине ожидается похолодание с дождями (facebook.com/ukrgmc.official)

Украинцам дали прогноз погоды до конца недели

Погода в Украине в четверг, 12 сентября, ожидается ясная и теплая. Температура воздуха в среднем прогнозируется около +25... +30 градусов. Об этом сообщила изветный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Также эксперт рассказала о погоде в ближайшие дни.

Отмечается, что в пятницу сохранится теплая погода, однако на выходных ситуация изменится.

Похолодание в Украине ожидается на выходных 14 и 15 сентября (Иллюстративное фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

14 и 15 сентября территорию Украины будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди и похолодание.

Также Диденко рассказала, что в ближайшее время в Европе продержится солнечная погода, которую поддерживают антициклон Friederike над Атлантикой, который "втянет в свою систему восточный антициклон".

Впрочем, в Испании и Великобритании возможны более холодные дни.

Метеокарта Европы (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Как сообщалось ранее, на днях синоптики рассказали украинцам, какая осень ожидается в 2019 году.

Также мы писали, что известный украинский астролог пророчит раннюю зиму и холодную снежную осень в Украине.