ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украину накроет холодный атмосферный фронт: когда ждать непогоды

STYLERЖизнь    11.09.2019 - 12:32
Украину накроет холодный атмосферный фронт: когда ждать непогоды
Фото: в Украине ожидается похолодание с дождями (facebook.com/ukrgmc.official)

Украинцам дали прогноз погоды до конца недели

Погода в Украине в четверг, 12 сентября, ожидается ясная и теплая. Температура воздуха в среднем прогнозируется около +25... +30 градусов. Об этом сообщила изветный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Также эксперт рассказала о погоде в ближайшие дни.

Отмечается, что в пятницу сохранится теплая погода, однако на выходных ситуация изменится.

Украину накроет холодный атмосферный фронт: когда ждать непогоды

Похолодание в Украине ожидается на выходных 14 и 15 сентября (Иллюстративное фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

14 и 15 сентября территорию Украины будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди и похолодание.

Также Диденко рассказала, что в ближайшее время в Европе продержится солнечная погода, которую поддерживают антициклон Friederike над Атлантикой, который "втянет в свою систему восточный антициклон".

Впрочем, в Испании и Великобритании возможны более холодные дни.

Украину накроет холодный атмосферный фронт: когда ждать непогоды

Метеокарта Европы (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Как сообщалось ранее, на днях синоптики рассказали украинцам, какая осень ожидается в 2019 году.

Также мы писали, что известный украинский астролог пророчит раннюю зиму и холодную снежную осень в Украине.

Температура начнет опускаться: каким областям приготовиться к похолоданию (карта) Синоптик рассказала, как долго в Украине продлится бабье лето
Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденко
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь