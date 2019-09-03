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Украину осенью накроет снегом: перепад температуры будет резким и существенным

STYLERЖизнь    03.09.2019 - 19:01
Украину осенью накроет снегом: перепад температуры будет резким и существенным
Коллаж (РБК-Украина)

Известный украинский астролог предупредил о снегопадах осенью

Осенью 2019 украинцев ждет очень неприятный погодный сюрприз - снегопады. Об этом сообщил известный украинский астролог Влад Росс, пишет "Главред". По словам Росса, до конца октября сильного холода можно не ждать, но после этого стоит приготовить теплую одежду, так как в нашей стране резко похолодает.

Настоящий снегопад возможен в ноябре, сообщает астролог.

"После этого ("бабьего лета" - Ред) начнется соединение Сатурна с Луной и Плутоном, которые будут в квадрате к Марсу, что принесет резкое похолодание в последних числах октября и начале ноября. Причем перепад температуры будет настолько резким и существенным, что может внезапно заснежить в связи с вторжением арктического холода. Но до середины 20-х чисел октября нам о холоде беспокоиться не стоит", - сообщил Влад Росс.

Также астролог отметил, что осенью 2019 года украинцам опять повезло, так как отопительный сезон начнется не по графику.

Украину осенью накроет снегом: перепад температуры будет резким и существеннымИллюстративное фото (открытые источники)

Как мы ранее писали, астролог Влад Росс озвучил прогноз погоды на осень и сообщил, когда наступит "бабье лето".

Также мы писали о том, что в Минсоцполитики Украины обнародовали график праздничных и выходных дней в 2020 году.

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