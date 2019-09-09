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Синоптик рассказала о резком изменении погоды: когда ждать холодов

STYLERЖизнь    09.09.2019 - 11:31
Синоптик рассказала о резком изменении погоды: когда ждать холодов
Погода в Украине и Киеве на неделю (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшую неделю испортится

Погода в Украине в ближайшие дни все еще будет радовать жителей страны молодым бабьим летом, но уже совсем скоро ситуация кардинально изменится. Об этом на своей Facebook-странице написала Наталка Диденко.

Синоптик прогнозирует, что во вторник, 10 сентября, в Украине будет царить настоящее бабье лето с сухой малооблачной погодой. Разве что на Закарпатье и и в Карпатах могут пройти небольшие дожди.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +24... +29 градусов. Ветер будет спокойным - от 3 до 8 метров в секунду, но на Западе и Приазовье ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

Синоптик рассказала о резком изменении погоды: когда ждать холодов

Погода в Украине и Киеве на неделю (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве во вторник, 10 сентября, будет замечательная погода - сухо, малооблачно, воздух прогреется до +27 градусов.

А уже на выходных, 14-15 сентября погода сильно изменится - ожидается существенное похолодание и осадки.

"В ближайшие выходные будем трястись от холода и даже увидим дождь", - пишет Наталка Диденко.

Синоптик рассказала о резком изменении погоды: когда ждать холодов

Погода в Украине и Киеве на неделю (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики рассказали украинцам, какая осень ожидается в 2019 году.

Также мы писали, что известный украинский астролог пророчит раннюю зиму и холодную снежную осень в Украине.

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