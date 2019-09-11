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Україну накриє холодний атмосферний фронт: коли чекати на негоду

STYLERЖиття    11.09.2019 - 12:32
Україну накриє холодний атмосферний фронт: коли чекати на негоду
Фото: в Україні очікується похолодання з дощами (facebook.com/ukrgmc.official)

Українцям дали прогноз погоди до кінця тижня

Погода в Україні у четвер, 12 вересня, очікується ясна і тепла. Температура повітря в середньому прогнозується близько +25... +30 градусів. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Також експерт розповіла про погоду в найближчі дні.

Зазначається, що в п'ятницю збережеться тепла погода, проте на вихідних ситуація зміниться.

Україну накриє холодний атмосферний фронт: коли чекати на негоду

Похолодання в Україні очікується на вихідних 14 і 15 вересня (Ілюстративне фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

14 і 15 вересня територію України перетинатиме холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та похолодання.

Також Діденко розповіла, що найближчим часом в Європі протримається сонячна погода, яку підтримують антициклон Friederike над Атлантикою, який "втягне у свою систему східний антициклон".

Втім, в Іспанії та Великій Британії можливі більш холодні дні.

Україну накриє холодний атмосферний фронт: коли чекати на негоду

Метеокарта Європи (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Як повідомлялося раніше, днями синоптики розповіли українцям, яка осінь очікується в 2019 році.

Також ми писали, що відомий український астролог пророкує ранню зиму і холодну сніжну осінь в Україні.

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Новини України ГідрометцентрНаталка Диденко
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