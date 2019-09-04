Теплом не порадует: синоптики дали неутешительный прогноз на осень

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Похолодание в Украину придет быстро, а зима начнется раньше срока

Погода в Украине осенью ожидается дождливая и холодная, а первые заморозки и снег придут уже в ноябре. Об этом пишет издание "Сегодня".

Солнечная и теплая погода в Украине сохранится только в начале сентября. Ночи станут прохладнее, а дневная температура будет повышаться до +24 +26 градусов. А вот с середины месяца, по прогнозу заведующей климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Укргдрометео НИИ НАН Украины, температура воздуха начнет существенно снижаться.

"К концу сентября резко похолодает, вплоть до заморозков", - отметила она.

Ее слова подтвердил и народный синоптик Леонид Горбань. Он утверждает, что уже 11-13 сентября в Украине начнутся дожди, а ночная температура воздуха опустится до +5 градусов. Днем возможно повышение до +20 градусов.

В октябре большая часть Украины окажется в зоне холодного воздуха, а также будет очень дождливо. Леонид Горбань прогнозирует, что на юге температура воздуха будет повышаться до +22 градусов, а в остальных регионах будет ниже, на 5-7 градусов.

Погода в Украине осенью 2019 (Фото: segodnya.ua)

Вазира Мартазинова обещает прохладный октябрь и отмечает, что стоит ожидать два "бабьих лета" – 4-5 дней перед Покровом (14 сентября), а также несколько дней в конце месяца, после 20-го октября.

Ноябрь синоптики прогнозируют аномально холодным. По словам Горбаня, уже 7-8 ноября возможны первые холодные дожди, которые через несколько дней перейдут в мокрый снег. После 15-го ноября возможны ночные заморозки, а в конце месяца ожидается атмосферный фронт из Сибири, который принесет с собой дождь со снегом и морозы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что астролог дал неожиданный прогноз для Украины на осень.

А также рассказывали о том, что стали известны даты "бабьего лета" в Украине.