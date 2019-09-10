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Синоптик рассказала, как долго в Украине продлится бабье лето

STYLERЖизнь    10.09.2019 - 12:13
Синоптик рассказала, как долго в Украине продлится бабье лето
Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине продолжает радовать теплым нравом

Погода в Украине в среду, 11 сентября, будет под влиянием двух мощных антициклонов, которые придут в нашу страну с востока и запада. Действие фронтов обеспечит малооблачную сухую погоду. Об этом на своей странице в Facebook написала Наталка Диденко.

Кроме того, по словам синоптика, такая же ситация воцарится практически по всей Европе, кроме Великобритании, стран Скандинавии и местами в Средиземноморье, где ожидаются дожди.

Синоптик рассказала, как долго в Украине продлится бабье лето

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Температура воздуха также будет комфортной - от +25 до +29 в течение дня. Ветер очень слабый - от 3 до 8 метров в секунду.

Жителям столицы завтра будет сложно усидеть дома или в офисе. Синоптик прогнозирует, что в Киеве 11 сентября не будет осадков, но и сильной жары тоже не ожидается - температура около +27 градусов.

Но молодое бабье лето закончится уже на выходных. В субботу-воскресенье пойдут дожди и существенно похолодает. А на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей на выходных тепло все еще задержится.

Синоптик рассказала, как долго в Украине продлится бабье лето

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики рассказали украинцам, какая осень ожидается в 2019 году.

Также мы писали, что известный украинский астролог пророчит раннюю зиму и холодную снежную осень в Украине.

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