Украинцам дадут разовые соцвыплаты: кого это коснется

Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

Правительство и власти Киева подготовили единоразовую материальную помощь

Кабмин принял решение о выплатах одноразовой денежной помощи семьям погибших участников Антитеррористической операции на Донбассе и пострадавшим бойцам. Кроме того, власти Киева готовят матпомощь отдельным категориям социально незащищенных слоев населения столицы, что приурочено к празднику Дня Независимости.

В первом случае речь идет об общей сумме 18,6 миллионов. Согласно решению правительства, ее распределят таким образом:

13 миллионов гривен выделят для членов семей 11 погибших воинов;

5,6 миллионов гривен направят 11 бойцам, получившим инвалидность на фронте.

"Гибель или ранения наших героев является раной всей страны, Европы и мира. Потому что эти мужчины и женщины защищают бесценный мир. Наш с вами долг - поддерживать и помогать каждому из этих героев, их семьям. Денежная помощь не исцелит раны и не вернет погибших воинов, но она - это самое малое, что мы можем сделать", - цитирует первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива "Правительственный портал".

Добавим, что средства будут направлены Минсоцполитики из резервного фонда госбюджета.

В КГГА анонсировали предоставление одноразовой адресной материальной помощи для 336 430 киевлян и переселенцев с оккупированных территорий. Выплаты получат представители 21 льготной категории. Суммы будут разные - от 500 до 280 гривен в зависимости от категории, говорится на сайте столичной мэрии.

В Киеве предоставят денежную помощь по случаю Дня Независимости (Скрин с сайта kyivcity.gov.ua)

Также отмечается, что лицам, которые одновременно относятся к нескольким категориям, предоставят одну адресную социальную материальную помощь в большем размере.

Ранее мы писали о том, что в Украине количество матерей-одиночек резко выросло после пересмотра размера выплат - людям невыгодно регистрировать брак, ведь тогда женщины не смогут получать социальную помощь и дополнительные выплаты для матерей-одиночек.

Как сообщалось ранее, в 2020 году пенсии в Украине существенно увеличатся и пенсионеры, которые на данный момент получают минимальную пенсию, могут рассчитывать на ощутимую прибавку.

Напомним, 14 августа Кабмин изменил порядок выплаты жилищных субсидий. Согласно новому порядку, получатель сможет самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать выплаты.