Бензин та дизель знову подорожчали: актуальні ціни на АЗС 21 липня

Українські мережі АЗС оновили цінники на пальне 21 липня. Протягом останніх днів найбільші гравці ринку підняли вартість бензину та дизелю, тоді як ціни на автогаз поки залишаються стабільними.

Скільки сьогодні коштує заправити автомобіль у різних мережах - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Хвиля подорожчання: Паливний ринок демонструє подальше зростання цін: "Укрнафта" підняла вартість бензину та дизеля на 2 грн/л, а OKKO додала 1 грн/л на дизельне пальне.

Паливний ринок демонструє подальше зростання цін: "Укрнафта" підняла вартість бензину та дизеля на 2 грн/л, а OKKO додала 1 грн/л на дизельне пальне. Діапазон цін на бензин А-95: Найнижчу вартість базового А-95 утримує "Укрнафта" (77,90 грн/л), тоді як найвищу ціну встановив SOCAR (82,90 грн/л).

Найнижчу вартість базового А-95 утримує "Укрнафта" (77,90 грн/л), тоді як найвищу ціну встановив SOCAR (82,90 грн/л). Ситуація з автогазом: Ціни на скраплений газ залишилися стабільними: у мережах WOG, OKKO та SOCAR він коштує 41,90 грн/л, а на "Укрнафті" - 38,40 грн/л.

Ціни на скраплений газ залишилися стабільними: у мережах WOG, OKKO та SOCAR він коштує 41,90 грн/л, а на "Укрнафті" - 38,40 грн/л. Різниця на повному баку: Різниця між найдешевшою та найдорожчою мережею зі списку тепер становить 250 гривень.

Фото: ціни на АЗС 21 липня (інфографіка РБК-Україна)

OKKO

Бензин Pulls 100: 90,90 грн

Бензин Pulls 95: 83,90 грн

Бензин А-95 Євро: 80,90 грн

ДП Pulls: 85,90 грн (+1 грн)

ДП Євро: 82,90 грн (+1 грн)

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 91,50 грн

Бензин 95 (Mustang): 84,50 грн

Бензин 95 Євро: 81,50 грн

ДП Mustang: 85,90 грн

ДП Євро-5: 82,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 92,90 грн

Бензин NANO 95: 86,90 грн

Бензин А-95: 82,90 грн

ДП NANO Extro: 85,90 грн

ДП NANO: 82,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 84,90 грн (+2 грн)

Бензин 95 (Energy): 80,90 грн (+2 грн)

Бензин А-95: 77,90 грн (+2 грн)

Бензин А-92: 73,90 грн (+2 грн)

ДП (Energy): 80,90 грн (+2 грн)

ДП: 78,90 грн (+2 грн)

Газ: 38,40 грн

Що змінилося?

"Укрнафта": Мережа підняла вартість усіх основних видів пального (бензин та дизель) одразу на 2 гривні за літр.

OKKO: Переглянула цінники на дизельне пальне - обидві позиції (ДП Pulls та ДП Євро) зросли на 1 гривню за літр.

WOG та SOCAR: Також утримують нові, вищі показники на преміальні та базові марки.

Автогаз: Ціна на скраплений газ залишилася без змін у всіх ключових мережах.

Скільки коштує заправити повний бак (50 л)?

Розрахунок витрат на заправку стандартного 50-літрового бака бензином А-95 у різних мережах:

"Укрнафта": 3 895 грн

OKKO: 4 045 грн

WOG: 4 075 грн

SOCAR: 4 145 грн

Різниця на повному баку: Заправка 50 літрів бензину А-95 на "Укрнафті" обійдеться у 3 895 грн, а на SOCAR - у 4 145 грн. Різниця на повному баку тепер становить 250 гривень.