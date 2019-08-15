ПФУ назвал размеры выплат различным категориям пенсионеров

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Самые большие выплаты назначаются за выслугу лет

По состоянию на 1 июля 2019 года в Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook.

По информации ПФУ, доля пенсионеров по разным категориям распределились следующим образом:

по возрасту (76%) - средняя пенсия 3009 грн,

по инвалидности (12%) - 2547 грн,

в случае потери кормильца (6%) - 2853 грн,

за выслугу лет (5%) - 4124 грн,

социальные пенсии (1%) - 1571 грн.

Как сообщало РБК-Украина, средняя пенсия в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составляла 3005,96 грн. Всего в стране насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.

Отметим, по закону о государственном бюджете Украины на 2019 год минимальная пенсия вырастет за год на 9% до 1638 грн.

Напомним, в июле 2019 года Государственная служба статистики Украины обнародовала данные относительно расходов из государственного бюджета на социальная защита населения Украины. По данным статистического ведомства, средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в органах Пенсионного фонда, вырос в 30 раз с 84 грн в 2000 году до 2542 грн в 2019 году.