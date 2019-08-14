В Украине изменили порядок выплаты субсидий

Такое решение Кабмин принял в ходе заседания в среду
Кабинет министров Украины изменил порядок выплаты жилищных субсидий. Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду, 14 августа, передает корреспондент РБК-Украина.
Согласно новому порядку, получатель сможет самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать выплаты. Так, информацию о платежных реквизитах пенсионеров Пенсионный фонд передаст автоматически. И такие льготники смогут получать субсидии вместе с пенсиями.
В самом документе не указано, какие именно финучреждения следует считать уполномоченными на выплату. Вместе с тем, вероятнее всего речь идет о банках, которым Министерство финансов разрешило выплачивать украинцам пенсии. В этот перечень входят 38 финучреждений:
Напомним, ранее представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус заявил о планах Офиса президента расширить число получателей субсидий. Он подчеркивал, что планируется увеличить число пенсионеров, которые будут получать субсидии.
Как писало РБК-Украина ранее, субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в июне 2019 года получали 2061,1 тыс. домохозяйств, что значительно больше, чем в мае - 1511,7 тыс. домохозяйств.
Так, с 1 марта 2019 года субсидии начали выплачивать деньгами. Пенсионеры получают деньги для оплаты коммунальных платежей за февраль вместе с пенсией. Пенсионеры среди субсидиантов составляют около 75%.