Українцям дадуть разові соцвиплати: кого це стосується

Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

Уряд і влада Києва підготували одноразову матеріальну допомогу

Кабмін прийняв рішення про виплати одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих учасників Антитерористичної операції на Донбасі і постраждалим бійцям. Крім того, влада Києва готує матдопомогу окремим категоріям соціально незахищених верств населення столиці, що приурочено до свята Дня Незалежності.

У першому випадку йдеться про загальну суму 18,6 мільйонів. Згідно з рішенням уряду, її розподілять таким чином:

13 мільйонів гривень виділять для членів сімей 11 загиблих воїнів;

5,6 мільйонів гривень спрямують 11 бійцям, які отримали інвалідність на фронті.

"Загибель або поранення наших героїв є раною всієї країни, Європи та світу. Тому що ці чоловіки і жінки захищають безцінний світ. Наш з вами обов'язок - підтримувати і допомагати кожному з цих героїв, їх сім'ям. Грошова допомога не зцілить рани і не поверне загиблих воїнів, але вона - це найменше, що ми можемо зробити", - цитує першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва "Урядовий портал".

Додамо, що кошти будуть спрямовані Мінсоцполітики з резервного фонду держбюджету.

У КМДА анонсували надання одноразової адресної матеріальної допомоги для 336 430 киян та переселенців з окупованих територій. Виплати отримають представники 21 пільгової категорії. Суми будуть різні - від 500 до 280 гривень залежно від категорії, йдеться на сайті столичної мерії.

У Києві нададуть грошову допомогу з нагоди Дня Незалежності (Скрін з сайту kyivcity.gov.ua)

Також зазначається, що особам, які одночасно належать до декількох категорій, нададуть одну адресну соціальну матеріальну допомогу в більшому розмірі.

Раніше ми писали про те, що в Україні кількість матерів-одиначок різко зросла після перегляду розміру виплат - людям невигідно реєструвати шлюб, адже тоді жінки не зможуть отримувати соціальну допомогу і додаткові виплати для матерів-одиначок.

Як повідомлялося раніше, у 2020 році пенсії в Україні істотно збільшаться і пенсіонери, які на даний момент отримують мінімальну пенсію, можуть розраховувати на відчутну прибавку.

Нагадаємо, 14 серпня Кабмін змінив порядок виплати житлових субсидій. Згідно з новим порядком, одержувач зможе самостійно обрати банк, в якому йому зручно отримувати виплати.