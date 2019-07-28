Матерей-одиночек ожидают серьезные неприятности: все подробности

В Украине матерям-одиночкам грозят штрафами и условными сроками (фото: коллаж РБК-Украина)

Женщин, которые получают субсидии на детей, ждут неблагоприятные изменения

В Украине людям невыгодно регистрировать брак, ведь тогда женщины не смогут получать социальную помощь и дополнительные выплаты для матерей-одиночек. Возможно поэтому количество матерей-одиночек резко выросло после пересмотра размера выплат. Об этом информирует Сегодня.

В последнее время ради денег украинцы начали проводить различного рода аферы и, чтобы подобного не происходило работники социальных служб порой устраивают рейды на фейковых матерей-одиночек.

В Украине матерям-одиночкам грозят штрафами и условными сроками (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

За подобное мошенничество суд заставляет возвращать государству десятки тысяч гривен. Наказанием могут быть как штрафы, так и лишение свободы. Для этого могут даже опросить соседей.

Сами матери ставят себя под угрозу, ведь из-за того, что официально отца нет, женщина не сможет потребовать алименты при разводе. Отец, который решил поставить в свидетельстве о рождении прочерк ради соцвыплат, не имеет права посещать ребенка в больнице, забирать из школы, принимать решение о месте жительства и выезде ребенка за границу.

Чтобы установить официальное отцовство, придется обращаться в суд. Это может занять не один месяц. "Пока биологический отец не признает, что ребенок его, или не сделает ДНК-тест, мать не сможет требовать алименты даже через суд", - заявил эксперт Коваленко.

Напомним, что Минюст взыскал в пользу детей 837,7 млн гривен алиментов за год.

Также министр соцполитики Украины заявил, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей.