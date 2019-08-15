Эпатажные Бадоев и Коляденко поставят парад ко Дню Независимости (фото)

Репетиция "Шествия Достоинства" к Дню Независимости (коллаж: РБК-Украина)

Празднование Дня Независимости в этом году будет сюрпризом для украинцев

День Независимости Украины в этом году будет проходить нестандартно. Вместо традиционного парада президент Владимир Зеленский анонсировал проведение "Шествия Достоинства", которое будет проходить по европейскому формату. Фото с репетиции шествия в материале Styler.

Режиссерами аналога парада к празднику, который украинцы отметят 24 августа, стали известный клипмейкер и экс-партнер Владимира Зеленского по бизнесу Алан Бадоев вместе с хореографом и режиссером Еленой Коляденко. Об этом Бадоев написал на своей Instagram-странице.

Репетиция "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости (иллюстративное фото)

Первая репетиция состоялась утром 15 августа на авиационном заводе "Антонов" в Киеве.

В "Шествии Достоинства" примет участие гордость страны: представители различных украинских войск, ветераны АТО, учителя, спортсмены, медики, волонтеры, дипломаты, а также, конечно, главная гордость Украины - дети.

​​​​​​​Репетиция "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости (иллюстративное фото)

"День Независимости - это честь и память нашей страны. В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу. Безусловно, основные государственные каноны будут соблюдены. Мы их уважаем и стараемся учесть все детали", - говорят режиссеры действа.

​​​​​​​Репетиция "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости (иллюстративное фото)

"Нам есть кем гордиться! Нам есть с кем строить наше совместное будущее, есть кому его защитить, и мы хотим это показать всей Украине!" - комментируют постановщики шествия.

Стоит отметить, что сторонники экс-президента Петра Порошенко проведут свое мероприятие в День независимости. Это будет "Марш защитников Украины", его участники соберутся в парке имени Шевченко и оттуда уже пойдут на Майдан, а после этого пройдут на Михайловскую площадь, где состоится молебен и концерт.

К слову, ранее мы писали о том, когда в Украине празднуют Медовый, Ореховый и Яблочный Спасы.