ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эпатажные Бадоев и Коляденко поставят парад ко Дню Независимости (фото)

STYLERПерсоны    15.08.2019 - 18:05
Эпатажные Бадоев и Коляденко поставят парад ко Дню Независимости (фото)
Репетиция "Шествия Достоинства" к Дню Независимости (коллаж: РБК-Украина)

Празднование Дня Независимости в этом году будет сюрпризом для украинцев

День Независимости Украины в этом году будет проходить нестандартно. Вместо традиционного парада президент Владимир Зеленский анонсировал проведение "Шествия Достоинства", которое будет проходить по европейскому формату. Фото с репетиции шествия в материале Styler.

Режиссерами аналога парада к празднику, который украинцы отметят 24 августа, стали известный клипмейкер и экс-партнер Владимира Зеленского по бизнесу Алан Бадоев вместе с хореографом и режиссером Еленой Коляденко. Об этом Бадоев написал на своей Instagram-странице.

Эпатажные Бадоев и Коляденко поставят парад ко Дню Независимости (фото)

Репетиция "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости (иллюстративное фото)

Первая репетиция состоялась утром 15 августа на авиационном заводе "Антонов" в Киеве.

В "Шествии Достоинства" примет участие гордость страны: представители различных украинских войск, ветераны АТО, учителя, спортсмены, медики, волонтеры, дипломаты, а также, конечно, главная гордость Украины - дети.

Эпатажные Бадоев и Коляденко поставят парад ко Дню Независимости (фото)

​​​​​​​Репетиция "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости (иллюстративное фото)

"День Независимости - это честь и память нашей страны. В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу. Безусловно, основные государственные каноны будут соблюдены. Мы их уважаем и стараемся учесть все детали", - говорят режиссеры действа.

​​​​​​​Репетиция "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости (иллюстративное фото)

"Нам есть кем гордиться! Нам есть с кем строить наше совместное будущее, есть кому его защитить, и мы хотим это показать всей Украине!" - комментируют постановщики шествия.

Стоит отметить, что сторонники экс-президента Петра Порошенко проведут свое мероприятие в День независимости. Это будет "Марш защитников Украины", его участники соберутся в парке имени Шевченко и оттуда уже пойдут на Майдан, а после этого пройдут на Михайловскую площадь, где состоится молебен и концерт.

К слову, ранее мы писали о том, когда в Украине празднуют Медовый, Ореховый и Яблочный Спасы.

Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню независимости Парад, так парад! Ветераны АТО проведут военный марш в Киеве вместо отмененного (видео)
Новости Украины День независимости Украины
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь