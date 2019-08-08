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Приятный сюрприз для пенсионеров: названа сумма минимальной пенсии в 2020 году

STYLERЖизнь    08.08.2019 - 07:28
Приятный сюрприз для пенсионеров: названа сумма минимальной пенсии в 2020 году
Пенсии в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Пенсионерам в 2020 году несколько раз поднимут суммы выплат

Пенсии в Украине в 2020 году существенно увеличатся и пенсионеры, которые на данный момент получают минимальную пенсию, могут рассчитывать на ощутимую прибавку. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Он отметил, что в 2020 году минимальная пенсия вырастет до 1700-1750 гривен, а до конца года пенсионеры смогут рассчитывать на повышение пенсий до 1900 гривен. В Украине на данный момент минимальную пенсию получает около 600 тысяч человек и это приблизительно 5% от общего количества пенсионеров.

С 1 июля минимальная пенсия выросла до 1564 гривен. У некоторых категорий пенсионеров пенсия выросла до 2000 гривен. Также выросли пенсии для военнослужащих-ликвидаторов аварии на ЧАЭС и для категорий лиц, которые получили инвалидность в ходе Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе.

Средняя пенсия в Украине с 1 июля увеличилась до 3006 гривен. Жителей Украины, которые получают пенсию на 1 июля было насчитано 11 349 912 человек.

Также мы сообщали, что в 2019 году минимальные пенсии будут увеличены еще раз – в декабре, так как с 1 декабря будет подниматься минимальный прожиточный минимум. Выплаты для пенсионеров составят 1638 гривен.

Кроме того, мы рассказывали о том, что в 2020 году могут существенно увеличиться не только пенсионные выплаты, а и сумма минимальной заработной платы.

Пенсии в Украине: выплаты в 2020 году могут существенно вырасти Пенсии в Украине: выплаты поднимут еще раз в 2019 году
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