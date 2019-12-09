Украинские водители смогут ездить без прав: как это будет работать

Электронные водительские права в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Электронные водительские права на авто позволят хранить всю документацию в смартфоне

Электронные водительские права и техпаспорт уже в декабре 2019 будут работать на равных с их пластиковыми аналогами. По словам Михаила Федорова, министра цифровой трансформации, приложение уже тестируется и готовится к релизу в первой половине месяца. Но официальный запуск состоится немного позже. Как будет работать нововведение - в материале Styler.

Что из себя представляют е-права

Электронные документы - удостоверение и технический паспорт - это цифровой образ пластиковых документов с уникальным идентификатором (QR-кодом). Эти данные будут храниться в специальном приложении на смартфоне.

Как получить электронные документы на авто

Чтобы стать обладателем е-прав, нужно лишь загрузить мобильное приложение, Единого государственного веб-портала электронных услуг "Дія", а также пройти электронную идентификацию.

Все сведения о водителе и его оцифрованная фотография должны быть в цифровой базе МВД. После успешной процедуры идентефикации электронный документ должен сгененироваться автоматически.

С помощью приложения можно будет проверить также подлинность чужих документов, проведя QR-код через сканер кодов. Программа отправит данные в реестр и на смартфоне появится информация о подлинности документа.

Кроме того, со временем в приложение будут добавлены и другие документы - студенческие, идентификационные номера и паспорта.

Электронные водительские права в Украине (фото: РБК-Украина)

Когда можно будет ездить без прав

По словам чиновника, приложение будет доступно уже за две недели до Нового года. Пока что разработка находится на завершальной фазе тестирования, и скоро будет объявлено о релизе.

Станут ли е-прав принудительными и сколько это будет стоить

Загружать права в смартфон будет не обязательно. Это новшество будет работать наравне с прежними вариантами документов.

Получение е-прав будет абсолютно бесплатным.

Как будут проверятся документы

Патрульные смогут подтвердить подлинность прав, считав QR-код, если же такой возможности в момент проверки не будет, полицейский сможет позвонить на базу и проверить подлинность удостоверения.

Ограничения для е-прав

Такие документы смогут оформить лишь владельцы пластиковых прав нового образца. Бумажные и ламинированные права оцифровать будет невозможно. Для тех, кто захочет загрузить права в смартфон, нужно будет сначала получить пластиковые права.

Кроме того, в базе данных МВД нет фото в правах, выданных до 2013 года. Но в таком случае фото, по согласию водителя, снимок можно будет "подтянуть" из демографического реестра.

Зачем это нужно

Только в 2018 году более ста тысяч человек потеряли свои права. 71 млн - это сумма штрафов за отсутствие прав или техпаспорта за рулем. Смартфоны же всегда под рукой и наличие электронные цифровых прав и техпаспорта существенно облегчит жизнь как самим украинцам, так и полиции.