Українські водії зможуть їздити без прав: як це працюватиме

Електронні водійські права в Україні (колаж: РБК-Україна)

Електронні водійські права на авто дозволять зберігати всю документацію в смартфоні

Електронні водійські права і техпаспорт вже в грудні 2019 будуть працювати на рівних з їхніми пластиковими аналогами. За словами Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації, додаток вже тестується і готується до релізу в першій половині місяця. Але офіційний запуск відбудеться трохи пізніше. Як буде працювати нововведення - в матеріалі Styler.

Що з себе представляють е-права

Електронні документи - посвідчення водія і технічний паспорт - це цифровий образ пластикових документів з унікальним ідентифікатором (QR-кодом). Ці дані будуть зберігатися в спеціальному додатку на смартфоні.

Як отримати електронні документи на авто

Щоб стати власником е-прав, потрібно лише завантажити мобільний додаток, Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Дія", а також пройти електронну ідентифікацію.

Всі відомості про водія і його оцифрована фотографія повинні бути в цифровій базі МВС. Після успішної процедури ідентифікації електронний документ має згенеруватися автоматично.

За допомогою програми можна буде перевірити також достовірність чужих документів, провівши QR-код через сканер кодів. Програма надішле дані до реєстру і на смартфоні з'явиться інформація про справжність документа.

Крім того, з часом у програму будуть додані і інші документи - студентські, ідентифікаційні номери та паспорти.

Електронні водійські права в Україні (фото: РБК-Україна)

Коли можна буде їздити без прав

За словами чиновника, додаток буде доступний вже за два тижні до Нового року. Поки що розробка знаходиться на завершальній фазі тестування, і незабаром буде оголошено про реліз.

Чи стануть е-прав примусовими і скільки це буде коштувати

Завантажувати права в смартфон буде не обов'язково. Це нововведення буде працювати нарівні з попередніми варіантами документів.

Отримання е-прав буде абсолютно безкоштовним.

Як будуть перевірятися документи

Патрульні зможуть підтвердити справжність прав, прочитавши QR-код, якщо ж такої можливості на момент перевірки не буде, поліцейський зможе зателефонувати на базу і перевірити справжність посвідчення.

Обмеження для е-прав

Такі документи зможуть оформити лише власники пластикових прав нового зразка. Паперові та ламіновані права оцифрувати буде неможливо. Для тих, хто захоче завантажити права в смартфон, потрібно буде спочатку отримати пластикові права.

Крім того, в базі даних МВС немає фото в правах, виданих до 2013 року. Але в такому випадку фото, за згодою водія, знімок можна буде "підтягнути" з демографічного реєстру.

Навіщо це потрібно

Тільки в 2018 році більше ста тисяч людей втратили свої права. 71 млн - це сума штрафів за відсутність прав або техпаспорта за кермом. Смартфони ж завжди під рукою і наявність електронні цифрових прав і техпаспорта істотно полегшить життя як самим українцям, так і поліції.