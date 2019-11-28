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Украинским водителям приготовили приятный сюрприз: кому повезет

STYLERЖизнь    28.11.2019 - 16:31
Украинским водителям приготовили приятный сюрприз: кому повезет
Водительские права в Украине (фото: espreso.tv)

Оформление нового водительского удостоверения скоро будет сильно упрощено

Водительские права в Украине вскоре можно будет оформить онлайн. Теперь украинским автомобилистам не обязательно будет выстаивать в очереди с пачкой документов в случае потери, кражи или получения прав нового образца.

Об этом сообщили на странице Главного сервисного центра МВД в Facebook, рассказав об алгоритме получения документов. Уже совсем скоро услуга будет доступна для некоторой категории водителей.

Так, ею могут воспользоваться лишь те автомобилисты, фото которых на удостоверении не старше двух лет.

Что можно заказать в электронном кабинете водителя

  • Обменять права, если изменились личные данные.
  • Получить новое удостоверение в случае его хищения или потери.
  • Оформить права нового образца.

Украинским водителям приготовили приятный сюрприз: кому повезет

Водительские права в Украине можно получить онлайн (скрин: facebook.com/hsc.gov.ua)

Как получить новые права онлайн

  1. Необходимо авторизоваться в электронном кабинете водителя и подать электронную форму заявления.
  2. При необходимости добавить к заявлению документы, которые подтверждают смену персональных данных, а также действующую медсправку 083/о.
  3. Заявление нужно подписать квалифицированной электронной подписью (КЭП).

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После подачи заявки водитель получит уведомление об успешном оформлении, а удостоверение можно будет получить вне очереди в территориальном сервисном центре МВД, которое было указано в электронной заявлении.

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