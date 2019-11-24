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Федоров рассказал, когда можно будет пользоваться электронными правами

Новости » Общество     24.11.2019 - 21:06
Федоров рассказал, когда можно будет пользоваться электронными правами
Фото: Михаил Федоров (РБК-Украина)

Электронными водительскими правами можно будет пользоваться в декабре

Электронными водительскими правами можно будет пользоваться в декабре. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Радио Свобода".

По его словам, "два-три недели до нового года уже можно будет наслаждаться цифровыми правами". Федоров отметил, что нормативно уже все готово для внедрения изменений.

"Приложение уже тестируется. То есть я его уже видел. Каждый день у нас есть встречи регулярные с нашими разработчиками, с нашей командой. То есть все на выходе. Мне кажется, что в первых числах декабря у нас будет уже все готово к релизу. Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, на презентации "100 дней работы правительства". То есть это середина декабря. Но в начале декабря уже все будет готово", - заявил министр.

Напомним, ранее Федоров заявил, что в ближайшее время в Украине запустят электронный паспорт гражданина, которым можно будет пользоваться с помощью смартфона. По словам Федорова, правительство в ближайшее время планирует перевести в цифровой вид все документы, начиная от водительского удостоверения и техпаспорта до паспорта гражданина.

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