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В Украине введут новый вид коммунальных тарифов: за что придется доплатить

STYLERЖизнь    05.12.2019 - 20:55
В Украине введут новый вид коммунальных тарифов: за что придется доплатить
В Украине появится новый вид коммунального тарифа (коллаж: РБК-Украина)

Коммунальные тарифы изменятся уже с января 2020 года

В Украине введут новый вид тарифа на холодную воду. Пока что это коснется только жителей Киева, которые обслуживаются "Киевводоканалом". С января 2020 года жителям многоквартирных домов придется платить взносы за обслуживание домовых счетчиков на воду.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, со ссылкой на руководство "Киевводоканала".

Валерий Люлин, руководитель расчетного департамента компании говорит, что эти деньги будут направлены на ремонт, обслуживание и поверку счетчиков.

Таким образом, уже в январе в квитанциях появится новая графа. Эта плата будет начислятся ежеквартально. В январе будет начислен тариф за четвертый квартал 2019 года (октябрь, ноябрь, декабрь).

Плата будет незначительной - от 10 до 20 грн, и будет зависеть от того, сколько в доме квартир и измерительных приборов.

По словам Люлина, ранее обслуживание счетчиков осуществлялось за счет компании и в ежемесячный тариф не входило.

При этом обращается внимание, что во взносы стоимость установки новых приборов учета не входит.

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