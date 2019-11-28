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Стала известна сумма выплат на детей в 2020 году: будут ли платить 400 тысяч

STYLERЖизнь    28.11.2019 - 07:35
Стала известна сумма выплат на детей в 2020 году: будут ли платить 400 тысяч
Выплаты на ребенка в Украине 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Выплаты при рождении детей в Украине предлагала изменить Верховная Рада

Государственное пособие при рождении ребенка в 2020 году останется неизменным, несмотря на предложение Верховной Рады Украины существенно увеличить размер выплат. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Министерства соцполитики.

В 2019 году эта сумма равнялась 41 280 гривен, независимо, какой по счету ребенок родился в семье. Такая сумма остается неизменной с 1 июля 2014 года. Тогда в Украине провели реформу, увеличив размер выплат с 30 960 гривен, а также сделали сумму помощи независимой от того, какой по счету ребенок.

Стала известна сумма выплат на детей в 2020 году: будут ли платить 400 тысяч

Выплаты на ребенка в Украине 2020 (фото: smartvideonanny)

Недавно новый созыв Парламента предложил увеличить выплаты за первого ребенка до 100 тысяч, за второго – до 200, а за третьего и каждого следующего – до 400 тысяч.

Кроме того, предлагалось выплачивать адресную помощь лишь тем семьям, среднемесячный размер дохода которых не превышает 15% от размера выплат.

Тем не менее, в Кабмине приняли решение, что размер пособия в следующем году останется без изменений.

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