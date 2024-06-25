Тищенко у суді розсмішив заявою про велич свого телевізійного минулого

Нардеп Микола Тищенко під час судового засідання, де йому обирають запобіжний захід , розповів, як прославляв Україну і українців на увесь світ, знімаючись у різноманітних телешоу на каналах СТБ, 1+1 та інших.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пряму трансляцію з судової зали.

“Я - Микола Тищенко. Я прийшов допомагати народу. Я прийшов допомагати звичайним українцям. І робити все те, як було в моєму бізнесі. І робити все те, як я демонстрував на телебаченні. І робити все те, як я навчав молодь: в “МастерШефі”, в “Ревізорі”, в "Іграх [Патріотів]", "Танцях [з зірками]", “Форт Байяр"... Всюди я демонстрував приклад і був взірцем!” - сказав нардеп.

Кадр з відео

За його словами, він “робив усе для того, щоб Україну цінували, поважали, і поважали звичайних українців, а не олігархів".

Також під час судового засідання Тищенко зізнався, що його відомість - це його слабка сторона, бо всі довкола нібито хочуть зробити його частиною шоу.

Натомість скандальний нардеп пообіцяв після перемоги "зробити найкраще шоу у світі": воно, за словами Миколи, буде "популярне, веселе і всі будуть посміхатися".

"Будемо навіть видумувати якісь нові словечки і терміни", - додав він.

Чому судять Тищенка

Запобіжний захід Тищенку 25 червня обирає Київський Печерський районний суд.

Передувало цьому вручення слідчими ДБР народному депутату підозри за фактом незаконного позбавлення волі й побиття екс-військовослужбовця Збройних сил України у Дніпрі. Слідство проситиме цілодобовий домашній арешт.

Більше про цю резонансну ситуацію ви можете почитати у матеріалі РБК-Україна "Скандал із Тищенком. Що сталося у Дніпрі та як напад на екс-військового став справою проти нардепа.