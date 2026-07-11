Іран почав відновлювати "ядерку" згідно із супутниковими знимками

Супутникові знімки, які раніше були недоступні на вимогу уряду США, тепер потрапили до рук журналістів, які наочно переконалися, що Тегеран почав відновлювати роботу ядерних об'єктів. Це сталося вже після того, як Іран та Штати підписали угоду про припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на CNN .

Ця діяльність, на думку каналу, викликає питання щодо того, чи порушив Іран меморандум про взаєморозуміння, підписаний зі США наприкінці червня - ще до того, як президент Трамп, здавалося, сигналізував про його кінець, завдавши нових ударів по країні.

Нові знімки за червень та липень, проаналізовані CNN спільно з Інститутом науки та міжнародної безпеки, показують, що Іран, здається, вживав заходів для ремонту та реконструкції об'єктів, де міг зберігатися збагачений уран.

Там спочатку збудували тимчасові укриття над отворами від ударів, а потім, через кілька тижнів, коли меморандум все ще діяв, на об'єктах помітили бетонозмішувачі, а укриття були зняті та замінені сіткою.

Експерти кажуть, що вантажівки є ознакою того, що іранці мають намір закрити отвори від ударів США та Ізраїлю. Останніми тижнями біля об'єктів було чітко видно транспортні засоби, що в'їжджають і виїжджають із тунелів.

Зокрема, йдеться про об’єкт у селищі Парчин під Тегераном (який під час американської кампанії проти Ірану уразили багато разів) та об’єкт, відомий як "Гора Піксакс".

Переглянувши супутникові знімки, журналісти зазначили, що інші відомі ядерні об'єкти не здавалися пошкодженими, або ж, як в Ісфахані, була зафіксована активність ракетних військ Ірану.