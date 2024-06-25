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Тищенку оберуть запобіжний захід вже сьогодні-завтра, - ДБР

Вівторок 25 червня 2024 12:32
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Тищенку оберуть запобіжний захід вже сьогодні-завтра, - ДБР Фото: Микола Тищенко, народний депутат (rada.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Народному депутату Миколі Тищенку ймовірно вже сьогодні або ж завтра оберуть запобіжний захід. Сторона обвинувачення проситиме цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радницю з комунікацій Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяну Сап'ян в ефірі "Київ24".

Що кажуть у ДБР

"У народного депутата, швидше за все, найближчими днями, сподіваюсь сьогодні-завтра, оберуть запобіжний захід. Сторона обвинувачення проситиме цілодобовий домашній арешт", - заявив Сап'ян.

За словами Сап'ян, слідство також не виключає, що під час досудового розслідування можуть з'ясуватись й інші обставини та факти. Зокрема Тищенку можуть бути оголошені додаткові підозри.

Що передувало

Нещодавно у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата протиправно позбавила волі колишнього бійця Збройних сил України (ЗСУ). Останньому також потім були завдані тілесні ушкодження.

Сьогодні ж, 25 червня, стало відомо про те, що Тищенку повідомили про підозру через ситуацію у Дніпрі. Як розповідав Офіс генерального прокурора, також було погоджено клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Детальніше про ситуацію, яка виникла у Дніпрі, можна почитати у матеріалі РБК-Україна "Скандал із Тищенком. Що сталося у Дніпрі та як напад на екс-військового став справою проти нардепа".

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Елена Тищенко
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