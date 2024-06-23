Чому "роздуло" Тищенка: косметологи пояснили, що з обличчям скандаліста (відео)

Мережа вже декілька днів обговорює гучний скандал навколо одіозного політика Миколи Тищенка . І не обійшлося без теми його зовнішності, адже він сильно змінився.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), соцмережі "вибухнули" жартами про обличчя Тищенка, а деякі косметологи навіть вже встигли пояснити, чому його так "роздуло".

Що сталося з Тищенком

Одним з перших про зовнішність скандаліста висловився співак Вова Дантес. Він висміяв "непомітні" зміни Тищенка. А потім до обговорення доєдналися й експерти.

Так, косметолог Вікторія з Одеси розмістила жартівливе відео з Тищенком. Вона показала, як змінилося його обличчя. Ба більше, дівчина пояснила, чому відбулися такі "трансформації".

"Насправді, тут справа не в ботулотоксині, а тут гарно набрякає Філлер, який поставлений не по показах і в зону вилиць", - зазначила вона.

А ще один косметолог, Анна, не стала детально описувати процедури, які міг робити Тищенко. Замість цього вона пожартувала про те, що ці зміни відбуваються, коли людина обирає "дешевого косметолога з поганої школи".

Як жартує мережа

Не стоять осторонь і прості користувачі мережі. Instagram та TikTok буквально "засипало" відео, у яких дівчата жартують, що передумали йти на "уколи краси", коли побачили Тищенка.

"Вибачте, я не могла пройти повз ці новини. Тут справа навіть не в уколах краси, а в тому, що їм вже сама природа вирівнює зовнішню "красу" і внутрішню", - написала авторка одного таких роликів.

Скандал навколо Тищенка

Днями одіозний політик вирушив до Дніпра. А згодом мережею "розлетілося" відео, на якому чоловіки влаштували бійку з ветераном-добровольцем Дмитром "Сином" Павловим.

І виявилося, що нападниками можуть бути охоронці Тищенка. Після цього у поліції повідомляли про два кримінальні провадження та слідство. А потім глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що цей інцидент неприпустимий.

"Поведінка народного депутата - абсолютно ганебна. Їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати. Так, Тищенка я знаю давно. Дійсно - хрестив його сина. Але це було багато років тому", - зазначив політик.

"Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата", - додавав він.

Допис Єрмака (скріншот)