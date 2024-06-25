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Нардепу Тищенку повідомили про підозру за фактом подій у Дніпрі

Вівторок 25 червня 2024 08:37
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Нардепу Тищенку повідомили про підозру за фактом подій у Дніпрі Фото: Микола Тищенко, народний депутат (t.me/DBRgovua)
Автор: Сергій Пишкін

Чинному народному депутату України Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державного бюро розслідувань (ДБР).

Що сталось

20 червня у Дніпрі, група осіб за вказівкою народного депутата протиправно позбавила волі колишнього військовослужбовця Збройних сил України. Потерпілого певний час утримували та завдавали йому тілесних ушкоджень.

"Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів", - додає ДБР.

Фото: Микола Тищенко, народний депутат (t.me/DBRgovua)

Що загрожує

Генеральний прокурор України повідомив про підозру Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого - ч. 2 ст. 146 Кримінального Кодексу України.

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ДБР Елена Тищенко
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