Як відреагували зірки на скандал з Тищенко та його охороною: "Шакалячий експрес"
Вчора мережею поширилося шокуюче відео. На ньому нардеп Микола Тищенко та, ймовірно, його працівники влаштували бійку з військовослужбовцем, що був на прогулянці із маленькою дитиною. Реакція суспільства не змусила себе довго очікувати. Зірки та медійні особистості почали масово засуджувати дії депутата.
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Що відомо про ситуацію
Конфліткт між стороною Миколи Тищенка та добровольцем Дмитром Павловим із позивним "Син" стався у місті Дніпрі 20 червня. Нардеп приїхав до міста аби ха його словами, перевірити інформацію про шахрайські дії ботоферм та колцентрів.
Під час перебування Тищенка в місті трапився інцидент із бійкою, в якій ймовірно були задіяні охоронці депутата.
"За фактом конфлікту у центрі Дніпра поліція відкрила два кримінальні провадження", - повідомили у поліції.
Що сказав Олександр Терен
Новий "холостяк" різко відреагував на дії Тищенка у своїх Instagram-stories. Олександр охрестив нардепа "котлетою" і додав, що подібним особистостям, як Микола та його підопічні - не місце у суспільстві.
Instagram-stories Олександра Терена (Скриншот)
Реакція Володимира Дантеса
Нецензурною лайкою про конфлікт відгукнувся і співак Володимир Дантес. У своєму Instagram шоумен назвав ймовірних охоронців депутата "проклятими чертями" і додав, що суспільство обʼєдналося проти них. Також Володимир наголосив, що керівництво країни має втрутитися у ситуацію.
Instagram-stories Володимира Дантеса (Скриншот)
Що написала Даша Астафʼєва
Співачка теж не забарилася із реакцією на дії Тищенка. Instagram-stories Даші лаконічні та рішучі, у них артистка закликає аудиторію до поширення інформації та наголошує на тому, що подібні ситуації не мають відбуватися в країні.
Instagram-stories Даші Астафʼєвої (Скриншот)
Що про це думає Женя Янович
Ведучий і актор у своїх соцмережах гостро засудив дії супроводу депутата. Спочатку він осипав Миколу "компліментами", згодом додавши, що перед усіма "улесливими словами" не вистачає нецензурного іменника.
Крім того, Женя назвав Тищенка "інтернет-мемом" та дорікнув у "політичному донкіхотстві". Як і попередні зірки, ведучий зробив висновок, що ситуація потребує дій.
Instagram-stories Жені Яновича (Скриншот)
Як цей скандал коментує Раміна Есхакзай
У своїх Instagram-stories ведуча назвала сторону Тищенка "цирком". Раміна додала, що хоче аби люди, що учинили інцидент понесли покарання і були звільнені зі своїх посад.
"Тут потрібна культура, а не "шакалячий експрес", - гостро підсумувала жінка.
Instagram-stories Есхакзай Раміни (Скриншот)
Раніше ми розповідали про що співак Дантес епічно висміяв нардепа Тищенко через його зовнішність.
Також ми писали про те що шоумен Джеджула розповів коли оновить дані у ТЦК.
Під час створення матеріалу було використано джерела: Instagram-stories Олександра Терена, Іnstagram-stories Володимира Дантеса, Instagram-stories Даші Астафʼєвої, Іnstagram-stories Жені Яновича, Іnstagram-stories Есхакзай Раміни та допис у Facebook поліції Дніпропетровської області.