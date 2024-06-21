Як відреагували зірки на скандал з Тищенко та його охороною: "Шакалячий експрес"

Вчора мережею поширилося шокуюче відео. На ньому нардеп Микола Тищенко та, ймовірно, його працівники влаштували бійку з військовослужбовцем, що був на прогулянці із маленькою дитиною. Реакція суспільства не змусила себе довго очікувати. Зірки та медійні особистості почали масово засуджувати дії депутата.

Що відомо про ситуацію

Конфліткт між стороною Миколи Тищенка та добровольцем Дмитром Павловим із позивним "Син" стався у місті Дніпрі 20 червня. Нардеп приїхав до міста аби ха його словами, перевірити інформацію про шахрайські дії ботоферм та колцентрів.

Під час перебування Тищенка в місті трапився інцидент із бійкою, в якій ймовірно були задіяні охоронці депутата.

"За фактом конфлікту у центрі Дніпра поліція відкрила два кримінальні провадження", - повідомили у поліції.

Що сказав Олександр Терен

Новий "холостяк" різко відреагував на дії Тищенка у своїх Instagram-stories. Олександр охрестив нардепа "котлетою" і додав, що подібним особистостям, як Микола та його підопічні - не місце у суспільстві.

Instagram-stories Олександра Терена (Скриншот)

Реакція Володимира Дантеса

Нецензурною лайкою про конфлікт відгукнувся і співак Володимир Дантес. У своєму Instagram шоумен назвав ймовірних охоронців депутата "проклятими чертями" і додав, що суспільство обʼєдналося проти них. Також Володимир наголосив, що керівництво країни має втрутитися у ситуацію.

Instagram-stories Володимира Дантеса (Скриншот)

Що написала Даша Астафʼєва

Співачка теж не забарилася із реакцією на дії Тищенка. Instagram-stories Даші лаконічні та рішучі, у них артистка закликає аудиторію до поширення інформації та наголошує на тому, що подібні ситуації не мають відбуватися в країні.

Instagram-stories Даші Астафʼєвої (Скриншот)

Що про це думає Женя Янович

Ведучий і актор у своїх соцмережах гостро засудив дії супроводу депутата. Спочатку він осипав Миколу "компліментами", згодом додавши, що перед усіма "улесливими словами" не вистачає нецензурного іменника.

Крім того, Женя назвав Тищенка "інтернет-мемом" та дорікнув у "політичному донкіхотстві". Як і попередні зірки, ведучий зробив висновок, що ситуація потребує дій.

Instagram-stories Жені Яновича (Скриншот)

Як цей скандал коментує Раміна Есхакзай

У своїх Instagram-stories ведуча назвала сторону Тищенка "цирком". Раміна додала, що хоче аби люди, що учинили інцидент понесли покарання і були звільнені зі своїх посад.

"Тут потрібна культура, а не "шакалячий експрес", - гостро підсумувала жінка.

Instagram-stories Есхакзай Раміни (Скриншот)