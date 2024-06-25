Скандал із Тищенком. Що сталося у Дніпрі та як напад на екс-військового став справою проти нардепа

Народний депутат Микола Тищенко потрапив у черговий скандал. Цього разу через справу про напад осіб у камуфляжній формі на колишнього військового у центрі Дніпра. Наразі за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого нардепу вже оголошено підозру, прокурори проситимуть для Тищенка домашній арешт.

Що відомо про напад на екс-бійця у Дніпрі й до чого тут Тищенко - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.

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Що відомо про інцидент

20 червня соціальними мережами почалися ширитися відео та повідомлення, що в центрі міста Дніпро невідомі особи в балаклавах і камуфляжі без розпізнавальних знаків напали на колишнього військового. Пізніше стало відомо, що мова йде про екс-бійця підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Сина). На момент сутички він гуляв з маленькою дитиною, яка була у візочку. Повідомлялося, що перед нападом у колишнього військовослужбовця сталася суперечка із народним депутатом Миколою Тищенком і його охороною. Мовляв, Дмитро Павлов зробив зауваження, що "перебувати в центрі міста зі зброєю та закритими обличчями недопустимо і це лякає людей". В соцмережах та ЗМІ пишуть, що в конфлікті брала участь і помічниця нардепа. Мовляв, її звати Евеліна Андрієвська, вона знімала екс-військового і його документи без його дозволу.

Крім того стало відомо, що до інциденту також причетний і працівник поліції Києва. Мова йде про чоловіка, який на оприлюднених у соцмережах відео був помітний за жилеткою, на якій було написано "поліція". Вже 22 червня столична поліція підтвердила виданню hromadske, що один з їхніх співробітників дійсно брав участь у сутичці. На той момент поліцейський нібито перебував у Дніпрі у відрядженні, де "брав участь у проведенні слідчих дій в іншій справі". Сьогодні джерела РБК-Україна підтвердили, що цього правоохоронця звільнили.

На кадрах також видно, як люди у камуфляжній формі оточили екс-військового, взяли наручники та обшукували його сумку екс-військового. Один із чоловіків ударив Павлова.

Разом з тим у соцмережах нардепа Тищенка з'явились публікації, де він повідомляв, що перебуває у Дніпрі для "викриття ботоферм".

Днем пізніше, 21 червня Тищенко прокоментував цю подію наступним чином. Він стверджує, що це була "провокація" й "постраждалий вже не є військовослужбовцем". Також нардеп звинувачував Павлова в нібито причетності до конфлікту з поліцейськими під час "проведення обшуків шахрайських ботоферм".

"Він там є начальником безпеки ботоферми "девʼяточки", яка налічує 120 кол-центрів по Україні. Він разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії і спровокував поліцейського", - заявив Тищенко.

Реакція ОП та МВС

Згодом міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону прокоментував напад на колишнього бійця у Дніпрі та зазначив, що всі причетні мають понести покарання. А на питання телеведучої про те, що нападниками можуть бути охоронці нардепа Тищенка, очільник МВС сказав: "Неважливо, що це за люди. Кожен громадянин має відповідати перед законом".

Клименко також повідомив, що за цим фактом було відкрито два кримінальних провадження: нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі.

"Тому всі, хто причетний до скоєння цього злочину, має понести відповідне і заслужене покарання", - додав міністр.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який доводиться Тищенку кумом, також відреагував на конфлікт, зазначивши, що поведінка народного депутата - абсолютно ганебна.

"Подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата - абсолютно ганебна. Їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати. Так, Тищенка я знаю давно. Дійсно - хрестив його сина. Але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків", - написав Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що "така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата".

Обшуки у Тищенка та підозра

Вже сьогодні вранці, 25 червня у Тищенка провели обшуки під час яких ДБР оголосило йому про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Версія слідства наступна: 20 червня 2024 у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого - колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.

Своєю чергою Офісі генпрокурора тим часом повідомили, що клопотатимуть про обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Фото: обшуки у нардепа Тищенка (dbr.gov.ua)

Крім того, стало відомо, що підозру отримала ще одна особа, яка брала активну участь у протиправних діях, за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України. Втім, імені цієї людини правоохоронці не називають.