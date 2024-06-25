Тищенко в суде рассмешил заявлением о величии своего телевизионного прошлого

Нардеп Николай Тищенко во время судебного заседания, где ему выбирают меру пресечения , рассказал, как прославлял Украину и украинцев на весь мир, снимаясь в различных телешоу на каналах СТБ, 1+1 и других.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на прямую трансляцию из зала суда.

"Я - Николай Тищенко. Я пришел помогать народу. Я пришел помогать обычным украинцам. И делать все то, как было в моем бизнесе. И делать все то, как я демонстрировал на телевидении. И делать все то, как я учил молодежь: в "МастерШефе", в "Ревизоре", в "Играх [Патриотов]", "Танцах [со звездами]", "Форт Байяр"... Везде я демонстрировал пример и был образцом!" - сказал нардеп.

Кадр с видео

По его словам, он "делал все для того, чтобы Украину ценили, уважали, и уважали обычных украинцев, а не олигархов".

Также во время судебного заседания Тищенко признался, что его известность - это его слабая сторона, потому что все вокруг якобы хотят сделать его частью шоу.

Зато скандальный нардеп пообещал после победы "сделать лучшее шоу в мире": оно, по словам Николая, будет "популярное, веселое и все будут улыбаться".

"Будем даже выдумывать какие-то новые словечки и термины", - добавил он.

Почему судят Тищенко

Меру пресечения Тищенко 25 июня избирает Киевский Печерский районный суд.

Предшествовало этому вручение следователями ГБР народному депутату подозрения по факту незаконного лишения свободы и избиения экс-военнослужащего Вооруженных сил Украины в Днепре. Следствие будет просить круглосуточный домашний арест.

Больше об этой резонансной ситуации вы можете почитать в материале РБК-Украина "Скандал с Тищенко. Что произошло в Днепре и как нападение на экс-военного стало делом против нардепа".