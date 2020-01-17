Социальные выплаты в Украине: каким категориям повезет с повышением

Социальные выплаты в 2020 году (Коллаж РБК-Украина)

Украинцев ожидает три этапа повышения социальных выплат в 2020 году

Социальные выплаты в 2020 году существенно увеличатся для нескольких категорий граждан. В частности, три этапа повышения выплат ожидается для людей с инвалидностью с детства, а также для одиноких матерей.

Все повышения в социальной сфере будут в 2020 году происходить в три этапа. Первое повышение – с 1 января, второе – с 1 июля, третье – с 1 декабря.

Так, для лиц с инвалидностью с детства, которые относятся к 1 группе, помощь увеличится с января – до 3364 гривны, с июля – до 3516 гривен, а в декабре – до 3633 гривен.

Также изменятся выплаты для матерей, которые воспитывают своих детей самостоятельно.

С 1 января государственная помощь матерям с детьми до 6 лет составит 1779 гривен, до 18 лет -2218 гривен.

С 1 июля – до 1859 гривен и 2318 гривен соответственно, а с декабря одинокие мамы начнут получать 1921 гривну и 2395 гривен ежемесячно.

Социальные выплаты на детей в 2020 году

Повышение социальных выплат связано с повышением прожиточного минимума в Украине. С января минимальный прожиточный минимум составит для трудоспособных лиц – 2102 гривны, с 1 июля – 2197 гривен, с 1 декабря – 2270 гривен.

Для лиц, утративших работоспособность, выплаты будут немного меньше, но также будут увеличиваться на протяжении года – с января до 1638 гривен, с июля до 1712 гривен, с декабря – до 1769 гривен.