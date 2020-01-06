В Украине появится новый механизм соцпомощи: все подробности

Соцпомощь в Украине (фото: torange.biz)

Правительство вводит новый механизм соцпомощи

Кабинет министров внедряет новый механизм социальной помощи для украинских семей, которые столкнулись со сложными жизненными обстоятельствами. Об этом сообщает Правительственный портал.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что чтобы помочь таким семьям правительство создаст эффективную службу. Кроме того, будет проведено обучение специалистов по социальной работе с семьями.

Ожидается, что данная соцпомощь будет стимулировать украинские семьи преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к активной экономической и социальной жизни.

Гончарук также отметил, что Кабмин кардинально изменил подход в помощи семьям, которые столкнулись со сложными жизненными обстоятельствами. В данный момент акцент будет сделан в сторону того, чтобы граждане не попадали в подобные ситуации.

Правительство увеличит число специалистов социальной сферы и внедрит принцип "деньги ходят за человеком". Это означает, что начисление денег будет происходить напрямую.

Кабмин также заявил о новом механизме социальных выплат, который будет предусматривать переход от субвенции в программу по всем выплатам.

Ранее сообщалось о том, что зарплаты бюджетников существенно повысились. При этом средняя зарплата украинцев в 2020 году может увеличиться на 10%.

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