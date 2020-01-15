Как в Украине в 2020 году будут рассчитывать пенсию: что изменится

Пенсии в Украине (коллаж РБК-Украина)

Пенсии в Украине в 2020 году будут начислять по новой формуле

Пенсии в Украине в 2020 году будут рассчитывать по обновленной формуле, и размер выплат напрямую зависит от заработка и страхового стажа, который в течение 8 лет до 2028-го включительно будет расти до 35 лет.

Так, уже с апреля пенсионный возраст для женщин увеличится на полгода и будет составлять 59,5 лет. Напомним, что повышать пенсионный возраст для женщин стали еще в 2011-м - каждый год на полгода.

Согласно внесенным изменениям в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" № 1058 (статья 27-я), размер пенсии по возрасту определяется по формуле: П (размер пенсии) = Зп (заработная плата) x Кс (коэффициент страхового стажа).

Коэффициент страхового стажа определяется по формуле:

Пенсии в Украине в 2020 - по какой формуле будут расчитывать выплаты (Скрин zakon.rada.gov.ua)

Добавим, что заработок для назначения пенсии определяется за период работы с 1 июля 2000 года по данным персонифицированного учета.

Размер пенсии будет перечислять в зависимости от заработка и страхового стажа, а начисление напрямую зависит от размера средней зарплаты (составляет в настоящее время 6188,89 гривен).

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) в 2020 году увеличивается на 8% - с 1638 гривен до 1769 гривен.

Уже в марте будет проведена индексация для получателей пенсионных выплат по формуле "50% инфляции + 50% изменения средней зарплаты за минувший год", исходя из этих расчетов пенсии в среднем поднимутся на 12%.

Как рассказали в Пенсионном Фонде Украины, начиная с 1 января 2028 года пенсия по возрасту может быть назначена независимо от возраста, если человек имеет 40 и более календарных лет страхового стажа.

Пенсии в Украине в 2020 - ккие условия назначения выплат по возрасту (Скрин zakon.rada.gov.ua)