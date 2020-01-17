Соціальні виплати в Україні: яким категоріям пощастить з підвищенням

Соціальні виплати в 2020 році (Колаж РБК-Україна)

Українців очікує три етапи підвищення соціальних виплат у 2020 році

Соціальні виплати у 2020 році істотно збільшаться для кількох категорій громадян. Зокрема, три етапи підвищення виплат очікується для людей з інвалідністю з дитинства, а також для одиноких матерів.

Всі підвищення в соціальній сфері будуть у 2020 році відбуватися у три етапи. Перше підвищення – з 1 січня, друге – з 1 липня, третє – з 1 грудня.

Так, для осіб з інвалідністю з дитинства, які відносяться до 1 групи, допомога збільшиться з січня – до 3364 гривні, з липня – до 3516 гривень, а в грудні – до 3633 гривень.

Також зміняться виплати для матерів, які виховують дітей самостійно.

З 1 січня державна допомога матерям з дітьми до 6 років становитиме 1779 гривень, до 18 років - 2218 гривень.

З 1 липня – до 1859 гривень і 2318 гривень відповідно, а з грудня самотні мами почнуть отримувати 1921 гривню і 2395 гривень щомісяця.

Соціальні виплати на дітей у 2020 році

Підвищення соціальних виплат пов'язане з підвищенням прожиткового мінімуму в Україні. З січня мінімальний прожитковий мінімум становитиме для працездатних осіб – 2102 гривні, з 1 липня – 2197 гривень, з 1 грудня – 2270 гривень.

Для осіб, які втратили працездатність, виплати будуть трохи менше, але також будуть збільшуватися протягом року – з січня до 1638 гривень, з липня до 1712 гривень, з грудня – до 1769 гривень.