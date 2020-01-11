Выплаты на детей 2020: украинцам сообщили радостную новость

Социальные выплаты в Украине в 2020 году будут начислять по-новому (коллаж: РБК-Украина)

Получатели социальных выплат в Украине получат преимущества в 2020 году

В Украине с 1 января 2020 года изменится механизм финансирования социальных выплат от государства. Чего ждать получателям единоразовых выплат при рождении ребенка, получателям льгот, субсидий и другим льготникам в этом году - в материале Styler.

Так, в Министерстве социальной политики обрадовали новостью, что в 2020 году украинцам не придется ждать подолгу, иногда месяцами, чтобы получить законные выплаты из госбюджета. К примеру, ожидание единоразовой выплаты при рождении ребенка составляет от одного месяца, а коляски, кроватки, подгузники покупать нужно уже сейчас.

Связано это с тем, что Минсоцполитики получило от Министерства финансов контроль за частью выплат населению и превратило их из субвенций в бюджетные программы.

Речь идет о таких категориях льготников:

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки,

малообеспеченные семьи,

выплаты при рождении ребенка,

одинокие матери,

льготы и субсидии ЖКХ.

Инновации позволят значительно сократить путь средств из бюджета к получателям льгот, вовремя реагировать на потребности населения, упростить процедуры администрирования этих расходов (например, при перераспределении расходов между регионами, в связи с перемещением семей, лиц и т. д.).

"Благодаря принятым решениям, с 2020 года Минсоцполитики сможет перераспределять соответствующие расходы за 1-3 дня", - заявили в министерстве.

Стоит отметить, что несмотря на надежду украинцев на повышение единоразовых выплат при рождении ребенка, сумма в 2020 году останется неизменной.