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Зеленский в Одессе рассмешил сеть пляжным фото с собачкой

STYLERПерсоны    27.07.2019 - 17:15
Зеленский в Одессе рассмешил сеть пляжным фото с собачкой
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский в Одессе показал фото на пляже со своей командой

Владимир Зеленский в Одессе снова отправился на пляж и показал в сети, как отдыхает на побережье. Президент ранее вместе с сыном и супругой, а также главой ОПУ Андреем Богданом посетил шоу "Лига смеха" - на этот раз уже в качестве зрителя, посмеялся над шутками про политиков, а теперь вот решил позагорать у моря. На своей странице в Facebook глава государства опубликовал соответствующий снимок.

Отметим, что вчера накануне приезда Елены Зеленской в Южную Пальмиру в городе резко взялись за организацию мер безопасности, и ради жены президента закрыли половину пляжа. Также водолазы провели проверку морского дна - искали взрывоопасные предметы.

Теперь Владимир Зеленский очевидно решил "обыргать" проведенные меры предосторожности и в шутливой форме прокомментировал кадр на пляже вместе со своей командой.

Зеленский в Одессе рассмешил сеть пляжным фото с собачкой

Владимир Зеленский с командой в Одессе отдыхает на пляже (Фото: facebook.com/zelenskiy95)

"Мы, везде охрана, боевые водолазы, спец контроль прохождения в море, на пляж - через рамки. А на заднем фоне видно, как загорают разведчики", - говорится в его сообщении.

Также президент пожелал всем хороших выходных.

На фото видно, как Зеленский в шортах, футболке и с кепкой на голове сидит между членами своей команды. Богдан - по правую руку от президента - в одних шортах-плавках и в солнцезащитных очках. Кругом видны остальные отдыхающие, которые нежатся под солнцем. Также в кадр попала маленькая собачка, которую пользователи сети тут-же окрестили "боевым псом" - видимо, так же под прикрытием.    

Так, после публикации фото Зеленского на пляже в сети бурно отреагировали на такой отдых и осыпали президента восхищенным комментариями. Юзеры отмечают, что с таким напряженным рабочим графиком глава государства имеет полное право на отдых

  • Подарок нации нужно охранять! Так что терпите;
  • Хороших выходных мистер президент. Пусть берегут вас, вы нам нужны;
  • Лучшая команда с президентом, Владимир пусть морской воздух и морская вода даст вам заряд и больших сил, удачи и успехов вам, мой надежный товарищ и президент моей страны, я вами горжусь;
  • Люди, которые работают почти 24 часов в сутки имеют право на отдых. Вы классные!
  • Хорошего отдыха. Вы его заслужили, такое ощущение что работаете 24 часа в сутки без выходных. Народ вас любит, но все равно берегите себя. Общество еще местами больное;

Зеленский в Одессе рассмешил сеть пляжным фото с собачкой

Зеленский в Одессе рассмешил сеть пляжным фото с собачкой

Скрин комментарев

  • Смело товарищ президент. Очень смело. Но все и так об этом давно догадывались... Сил и терпения Елене.
  • Молодцы! Так и держать, хорошего отдыха и набирайтесь сил для плодотворной работы ...
  • И рядом еще бойцовская собака;
  • Собака классная, еще бойцовской породы! Хорошего отдыха, привет любимой Одессе!...

Зеленский в Одессе рассмешил сеть пляжным фото с собачкой

Зеленский в Одессе рассмешил сеть пляжным фото с собачкой

Зеленский в Одессе рассмешил сеть пляжным фото с собачкой

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, в прошлый раз президент Владимир Зеленский в Одессе покупался в море вместе со своей командой Офиса. 13 июля в сети было опудликовано видео, которое тут-же собрало огромное количество комментариев.

Добавим, что что 26 июля президент Зеленский отправился в Одессу с визитом, и в самолете сделал селфи со школьниками, которые его разбудили ради фото.

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