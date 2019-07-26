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Елена Зеленская в Одессе: закрытый пляж, поиск бомбы и напуганные люди

STYLERПерсоны    26.07.2019 - 19:35
Елена Зеленская в Одессе: закрытый пляж, поиск бомбы и напуганные люди
Зеленская вызвала ажиотаж на одесском пляже – все подробности (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

К прибытию Елены Зеленской в Одессе закрыли часть пляжа, а водолазы обследовали морское дно

Елена Зеленская вызвала ажиотаж на одесском пляже. Так, ради первой леди Украины правоохранители и спецслужбы закрыли часть одесского пляжа "Табу". Вместе с этим у побережья водолазы обследовали морское дно. Об этом сообщает одесское издание "Думская".

По данным очевидцев, для отдыхающих левое крыло пляжа "Табу" было закрыто. Границы подготавливаемой территории очертили ряды из полицейских и сотрудников спецслужб. Ради безопасности супруги президента дно на пляже проверяли водолазы.

"Простые отдыхающие отделались легким испугом", - отмечает издание.

О том, по каким причинам глава государства посещает Одессу – не известно. Стоит отметить, что 27 июля на Морском вокзале должно пройти шоу "Лига Смеха". Возможно, Владимир Зеленский прилетает в связи с этим событием, отмечает "Думская".

Елена Зеленская в Одессе: закрытый пляж, поиск бомбы и напуганные люди

Зеленская вызвала ажиотаж на одесском пляже – все подробности (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

По данным издания также известно о приземлении в одесском аэропорту рейса президентского авиаотряда. Пассажирами VIP-овского Ан-148 была охрана и обслуга президента Украины.

Напомним, что ранее Зеленский провел телефонный разговор с Трампом.

До этого мы писали, что Елена Зеленская показала, как носить "цвет победы".

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