Сонный Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и осчастливил детей

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский сделал селфи с детьми

Владимир Зеленский прилетел в Одессу 26 июля. Это уже третий визит президента Украины в солнечный город с момента его избрания.

Зеленский летел рейсом авиакомпании МАУ эконом-классом не один, на борту находились и другие пассажиры. Летели в самолете с президентом и ученики одесской школы №81.Об этом сообщает "Думская".

"Он летел эконом-классом, ничего необычного не происходило, как будто его и не было на борту", — рассказал один из попутчиков главы государства.

Дети одесской школы захотели сделать селфи с президентом и он им в этом не отказал, несмотря на то, что до этого крепко спал. Зеленский отнесся с пониманием к желанию детей запечатлеть их с президентом.

Фото: Владимир Зеленский сделал фото с детьми (dumskaya.net)

"Когда я подошла к нему, то президент крепко спал. Сидящий рядом Андрей Богдан попросил войти в положение и дать ему поспать. Но я все-таки попросила его разбудить: вряд ли у детей будет другой шанс сфотографироваться с самым главным человеком в стране. Владимира Александровича разбудили. Он отнесся к этому с пониманием, и мы сфотографировались", - рассказала учитель младших классов Саида Роговская.

Как мы ранее писали, Елена Зеленская вызвала ажиотаж на одесском пляже. Так, ради первой леди Украины правоохранители и спецслужбы закрыли часть одесского пляжа "Табу". Вместе с этим у побережья водолазы обследовали морское дно.

До этого мы писали, что Елена Зеленская показала, как носить "цвет победы".