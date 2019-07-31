Результаты выборов: ЦИК признал избранными еще полсотни депутатов

Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

По состоянию на 31 июля ЦИК признал избранными 134 нардепа

Центральная избирательная комиссия, согласно результатам выборов в Верховную раду, признала избранными еще 50 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в своем Facebook.

Так, в ходе сегодняшнего заседания на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 50 ОИО.

Избранными народными депутатами Украины признано следующих лиц:

Анатолия Драбовского в ОИО № 12 Николая Кучера в ОИО № 17 Вячеслава Рублева в ОИО № 20 Дмитрия Кисилевского в ОИО № 24 Максима Бужанского в ОИО № 25 Сергея Демченко в ОИО № 29 Дмитрия Шпенова в ОИО № 37 Владислава Бородина в ОИО № 38 Сергея Северина в ОИО № 39 Евгения Шевченко в ОИО № 76 Александра Пономарева в ОИО № 78 Марину Никитину в ОИО № 82 Андрея Иванчука в ОИО № 88 Николая Бабенко в ОИО № 90 Юрия Кузбита в ОИО № 101 Ярослава Дубневича в ОИО № 120 Павла Бакунца в ОИО № 122 Тараса Батенко в ОИО № 123 Александра Гайду в ОИО № 128 Игоря Копытина в ОИО № 129 Игоря Негулевского в ОИО № 130 Артема Черноморова в ОИО № 131 Алексея Леонова в ОИО № 135 Александра Горенюк в ОИО № 136 Игоря Васильковского в ОИО № 139 Сергея Колебошин в ОИО № 140 Александра Ткаченко в ОИО № 141 Антона Киссе в ОИО № 142 Олега Кулинича в ОИО № 147 Романа Иванисов в ОИО № 153 Александра Аликсийчука в ОИО № 154 Татьяну Рябуху в ОИО № 157 Андрея Богданца в ОИО № 163 Андрея Одарченко в ОИО № 170 Юрия Здебского в ОИО № 172 Алексея Кучера в ОИО № 179 Алексея Красова в ОИО № 180 Павла Павлиша в ОИО № 182 Викторию Вагнер в ОИО № 183 Владимира Иванова в ОИО № 185 Александра Ковалева в ОИО № 186 Елену Копанчук в ОИО № 189 Алексея Жмеренецкого в ОИО № 190 Виктора Бондаря в ОИО № 191 Александра Герегу в ОИО № 192 Андрея Стрихарского в ОИО № 196 Александра Скичко в ОИО № 197 Антона Полякова в ОИО № 206 Валерия Давыденко в ОИО № 208 Анну Пуртову в ОИО № 221

"Таким образом, по состоянию на 31 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными 134 народных депутатов Украины", - сообщили в Центризбиркоме.

Напомним, во вторник Центральная избирательная комиссия, согласно результатам выборов в Верховную раду, признала избранными еще 49 народных депутатов, а в понедельник комиссия признала избранными первых 35 народных депутатов.

Как писало РБК-Украина, ЦИК во вторник, 30 июля, приняла оригинальные протоколы с результатами голосования на внеочередных выборах в Верховную раду со 199 окружных избирательных комиссий.