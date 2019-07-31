Результаты выборов: ЦИК признал избранными еще полсотни депутатов
Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)
По состоянию на 31 июля ЦИК признал избранными 134 нардепа
Центральная избирательная комиссия, согласно результатам выборов в Верховную раду, признала избранными еще 50 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в своем Facebook.
Так, в ходе сегодняшнего заседания на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 50 ОИО.
Избранными народными депутатами Украины признано следующих лиц:
- Анатолия Драбовского в ОИО № 12
- Николая Кучера в ОИО № 17
- Вячеслава Рублева в ОИО № 20
- Дмитрия Кисилевского в ОИО № 24
- Максима Бужанского в ОИО № 25
- Сергея Демченко в ОИО № 29
- Дмитрия Шпенова в ОИО № 37
- Владислава Бородина в ОИО № 38
- Сергея Северина в ОИО № 39
- Евгения Шевченко в ОИО № 76
- Александра Пономарева в ОИО № 78
- Марину Никитину в ОИО № 82
- Андрея Иванчука в ОИО № 88
- Николая Бабенко в ОИО № 90
- Юрия Кузбита в ОИО № 101
- Ярослава Дубневича в ОИО № 120
- Павла Бакунца в ОИО № 122
- Тараса Батенко в ОИО № 123
- Александра Гайду в ОИО № 128
- Игоря Копытина в ОИО № 129
- Игоря Негулевского в ОИО № 130
- Артема Черноморова в ОИО № 131
- Алексея Леонова в ОИО № 135
- Александра Горенюк в ОИО № 136
- Игоря Васильковского в ОИО № 139
- Сергея Колебошин в ОИО № 140
- Александра Ткаченко в ОИО № 141
- Антона Киссе в ОИО № 142
- Олега Кулинича в ОИО № 147
- Романа Иванисов в ОИО № 153
- Александра Аликсийчука в ОИО № 154
- Татьяну Рябуху в ОИО № 157
- Андрея Богданца в ОИО № 163
- Андрея Одарченко в ОИО № 170
- Юрия Здебского в ОИО № 172
- Алексея Кучера в ОИО № 179
- Алексея Красова в ОИО № 180
- Павла Павлиша в ОИО № 182
- Викторию Вагнер в ОИО № 183
- Владимира Иванова в ОИО № 185
- Александра Ковалева в ОИО № 186
- Елену Копанчук в ОИО № 189
- Алексея Жмеренецкого в ОИО № 190
- Виктора Бондаря в ОИО № 191
- Александра Герегу в ОИО № 192
- Андрея Стрихарского в ОИО № 196
- Александра Скичко в ОИО № 197
- Антона Полякова в ОИО № 206
- Валерия Давыденко в ОИО № 208
- Анну Пуртову в ОИО № 221
"Таким образом, по состоянию на 31 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными 134 народных депутатов Украины", - сообщили в Центризбиркоме.
Напомним, во вторник Центральная избирательная комиссия, согласно результатам выборов в Верховную раду, признала избранными еще 49 народных депутатов, а в понедельник комиссия признала избранными первых 35 народных депутатов.
Как писало РБК-Украина, ЦИК во вторник, 30 июля, приняла оригинальные протоколы с результатами голосования на внеочередных выборах в Верховную раду со 199 окружных избирательных комиссий.