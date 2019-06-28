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Каким будет новый офис Зеленского: архитектор раскрыл подробности

STYLERЖизнь    28.06.2019 - 21:28
Каким будет новый офис Зеленского: архитектор раскрыл подробности
Владимир Зеленский (Фото: РБК-Украина)

Офис президента Украины будет расположен в Украинском доме

Офис президента Владимира Зеленского планируют разместить в Украинском доме. Перенос АПУ в новое здание согласно оценке архитектурного бюро 33BY Ивана Юнакова, которое и занимается обустройством, составляет 300 миллионов гривен. Архитектор рассказал изданию "Новое время", как же будет выглядеть ОП. 

Сейчас кипит работа над четвертым вариантом проекта реконструкции Украинского дома. Юнаков рассказал, что глава государства будет работать на 4-м этаже.

На 3-м будет глава Офиса президента вместе с заместителями, а на 5-м этаже разместят офис Зеленского и юридические отделы.

В здании будет кафе, обустроят спортзал, также построят подземный паркинг на 134 места и тремя заездами (одно с улицы Трехсвятительская и два - с Владимирского спуска). 

Каким будет новый офис Зеленского: архитектор раскрыл подробности

Так будет выглядеть 1 этаж Украинского дома после реконструкции (Фото: Архитектурное бюро 33BY)

Архитекторы предусмотрели в здании "живой уголок" - будет дерево и фонтан, выполняющий роль вентиляционного узла.

У многих кабинетов стены будут стеклянными. По плану, стиль интерьера будет лофт (простота и функциональность).

Изменят систему отопления: в спецустановках можно будет создавать лед, который затем будут растапливать и пускать пар по трубам отопления, при этом подогревая электрическими тэнами. По идее это позволит снизить потребление электроэнергии.

Так, в настоящее время Украинский дом потребляет минимум 4 тысячи киловатт в сутки, а после реконструкции для этого потребуется только 450. 

Каким будет новый офис Зеленского: архитектор раскрыл подробности

Офис президента будет в Украинском доме - архитектор Иван Юнаков (Фото: nv.ua)

Отметим, что Иван Юнаков идет в Раду по спискам партии "Слуга народа" под номером 65.

Добавим, что Зеленский настаивает, чтобы на переезд в Украинский дом с АПУ были потрачены деньги от "европейских грантов".

Как сообщалось ранее, 20 июня президент Владимир Зеленский своим указом переименовал Администрацию президента в Офис президента.

Напомним, в апреле в эксклюзивном интервью РБК-Украина Владимир Зеленский заявлял, что намерен перенести АП из здания на Банковой.

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