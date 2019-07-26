Безработные и без высшего образования: кто попал в новую Верховную Раду

Выборы в Верховную Раду 2019 - информация о новых депутатах

В Верховную раду 9-го созыва вошли 30 безработных и 13 депутатов без высшего образования

Выборы в Верховную Раду 2019 прошли 21 июля, однако окончательные результаты ЦИК появились только недавно. Согласно подсчитанным голосам, в ВР попадут на 8,8% больше женщин, 7% депутатов – безработные. 13 новоизбранных депутатов вовсе не имеют высшего образования. "Портрет" нового парламента составила гражданская сеть "ОПОРА".

После выборов Верховная Рада обновится на 80,4%, по предварительным данным смогли переизбраться лишь 81 народный депутат. 342 избранных парламентария стали депутатами впервые. Кроме того, состав помолодеет в среднем на 7,4 лет, ведь вновь избранных будущих нардепов в возрасте 21-45 лет увеличилось в среднем на 26%.

Выборы в Верховную Раду 2019 – информация о новых депутатах (фото: oporaua.org)

Нардепы со стажем. Больше всего депутатов, работавших в предыдущем созыве, имеют в своем составе партии "Европейская Солидарность" и "Оппозиционные платформа - За жизнь", 16 парламентариев прошли по спискам партии "Батькивщина". Кроме того, еще 32 народных депутата сумели переизбраться в парламент по мажоритарке. В списки партий "Слуга народа" и "Голос" экс-нардепы не вошли.

Женщины и мужчины. Всего в ВР избрали 336 мужчин (79,8%) и 88 женщин (20,8%). В сравнении с предыдущим созывом, в парламенте будет работать на 39 депутаток больше (на 8,8%). Больше всего женщин попали в парламент от партии "Слуга народа" (56). В составе партии "Голос" и "Европейская Солидарность" по 9 депутаток. От партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина" в парламент попало по 5 депутаток.

Выборы в Верховную Раду 2019 – кто вошел от Слуги народа, Батькивщины, Европейской Солидарности, Голоса, Оппозиционной платформы – за жизнь (фото: oporaua.org)

Возрастной портрет парламента. В Верховной Раде будет работать 17 народных депутатов, которым от 21 до 30 лет; 121 депутата - от 31 до 45 лет; 58 будущим парламентариям - от 46 до 60. Также в Верховной Раде будет работать трое депутатов, которым более 60 лет. Самому молодому депутату Святославу Юрашу 23 года. Он был избран по спискам партии "Слуга народа" (27-й номер). Самому старшему депутату 78. Это Юрий Иоффе. Он был избран по спискам партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (12-й номер). 41 год - это средний возраст депутата в нынешнем составе парламента. В целом средний возраст народных избранников снизился на 7,4 года по сравнению с предыдущим созывом парламента.

Образование. 411 депутатов имеют высшее образование, 9 - среднее специальное, 4 – общее среднее образование.

Занятость. 30 человек на момент избрания были безработными. Это на 5 человек меньше, чем в предыдущем созыве.

Где живут депутаты. Больше всего будущих парламентариев живет в столице Украины (182 человека). На втором месте - Киевская область (26 человек), на третьем - Харьковская (24 человека). Меньше всего новоизбранных депутатов проживает в Луганской области (3 человека) и в АР Крым (1 человек).

Выборы в Верховную Раду 2019 – кто вошел от Слуги народа, Батькивщины, Европейской Солидарности, Голоса, Оппозиционной платформы – за жизнь (фото: oporaua.org)

Напомним, что ранее стало известно о деятельности одного из новоизбранных депутатов от "Слуги народа".