Скандалы с Гончаруком: чем запомнился экс-премьер - любитель самокатов

Алексея Гончарука отправили в отставку с должности премьер-министра Украины вместе с его Кабинетом министров 4 марта. Народные депутаты приняли соответствующее решение 353 голосами "за". Главой правительства бывший юрист работал чуть больше полугода - с 29 августа 2019 года.

Новым премьером стал Денис Шмыгаль, кандидатуру которого выдвинул президент Владимир Зеленский и поддержали в парламенте 291 голосом.

Алексей Гончарук - юрист, ранее работал управляющим партнером в юридической компании. В 2014 году баллотировался в ВРУ от партии "Сила людей", однако она набрала всего 0,1%. Также Гончарук был внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко, которого связывали с олигархом Александром Онищенко.

Гончарук стал самым молодым руководителем Кабмина в истории современной Украины. 35-летний политик запомнился также и тем, что за довольно короткий срок своего премьерства успел попасть в громкие скандалы и скользкие ситуации.

Гончарук на самокате в Кабмине

Вскоре после своего назначения Гончарук устроил видеоэкскурсию по зданию Кабинета министров и записал обращение к школьникам по случаю 1 сентября. Для этого премьер выбрал самокат с фонариком.

Глава правительства показал ученикам и студентам место их возможной будущей работы и призвал очень хорошо учиться, пообещав при этом, что чиновники из молодой команды создадут для этого все необходимые условия.

Выбор самоката как средства передвижения в Кабмине понравился многим в сети и вызвал преимущественно позитивную реакцию со стороны обычных украинцев, но также и стал любимой "темой" у политических оппонентов Гончарука.

Видео:Гончарук прокатился на самокате по зданию правительства

Диплом юриста "негосударственного образца"

Месяц спустя Гончарук стал объектом насмешек в сети после того, как признался, что имеет диплом юриста "негосударственного образца" и не является доктором философии в области права.

Дело в том, что в официальной биографии Гончарука на сайте КМУ говорится, что у чиновника три высших образования (МАУП по специальности "правоведение", Нацакадемия госуправления при Президенте Украины по специальности "государственное управление" и Киево-Могилянская бизнес-школа, а еще негосударственный "Аспен Институт Киев"). Незадолго до назначения на правительственную должность журналисты обратили внимание, что Алексей Валерьевич также является доцентом кафедры финансового и банковского права Института права имени Владимира Великого.

В октябре 2016-го во время брифинга Гончарук подчеркнул, что он не ученый и никогда наукой профессионально не занимался.

Гончарук на концерте "Сокира Перуна"

В том же месяце чиновник посетил в Киеве концерт рок-группы "Сокира Перуна", который был организован для ветеранов АТО/ООС на Донбассе, приуроченный ко Дню защитника Украины. Гончарук тогда вышел на сцену и даже сказал несколько слов для присутствующих.

Не смотря на то, что визит был не официальным, он вызвал критику со стороны некоторых нардепов. Позже премьер рассказал, что на концерте "не слушал" выступления групп.

Видео: Гончарук посетил рок-вечеринку ветеранов

Скандал с прослушкой

В январе 2020 года в сети появилась аудиозапись прослушки разговора на совещании Кабмина и представителей НБУ. На встрече Гончарук нелестно отозвался о президенте Владимире Зеленском, отметив, что у главы государства "примитивное понимание экономических процессов". При этом премьер признал, что и сам он является "профаном в экономике". Инцидент тогда вызвал в украинском политикуме массу разговоров о возможной отставке премьера.

Впрочем, после громкой истории с прослушкой Зеленский оставил Гончарука в должности, отметив, что "дал еще шанс". А глава Кабмина записал видеообращение: "Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки".

Гончарук снимался в массовках

В феврале в интернете всплыли архивное видео с Гончаруком, который до политической карьеры снимался в массовке ток-шоу "Про життя", на котором обсуждались любители неоправданного экстрима в Киеве (ролик датирован 21 июня 2012 года).

Гончарук снимался в массовке на ток-шоу "Про життя" (Фото: скриншот)

Также он выступал на акции протеста обманутых инвесторов новостроек (ролик датирован 5 июня 2012 года).

На кадрах видно, как будущий премьер на митинге кричал в мегафон и давал комментарии журналистам про масштабную проблему с жильем инвесторов.

Видео: Гончарук принимал участие в митинге обманутых инвесторов

Тогда украинцы в сети бурно отреагировали на старые видеозаписи с премьером.

Отметим, что в правительстве Гончарука новый глава правительства Денис Шмыгаль был вице-премьер-министром, а также министром развития общин и территорий.