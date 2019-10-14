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Сломал стереотипы: Гончарук посетил рок-вечеринку ветеранов (фото)

STYLERПерсоны    14.10.2019 - 11:07
Сломал стереотипы: Гончарук посетил рок-вечеринку ветеранов (фото)
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Премьер-министр Украины вышел на сцену киевского паба

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук внезапно появился на рок-вечеринке ветеранов, приуроченной ко Дню защитника Украины, в одном из столичных пабов. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Оксана Коляда на своей странице в социальной сети Facebook.

В воскресенье вечером, 13 октября, в одном из пабов города Киева была организована вечеринка для ветеранов, на которой выступила группа "Сокира Перуна". Во время выступления рок-группы в зале начался ажиотаж, так как на мероприятии появился премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Ломаем стереотипы. Ветераны крутые! День защитника – это крутая вечеринка. Это крутые рок-исполнители и много своих. Так тепло и хорошо давно не было! Алексей Гончарук – премьер-министр Украины, еще ни один глава правительства такого не делал! Респект от всех!" – написала Оксана Коляда.

Сломал стереотипы: Гончарук посетил рок-вечеринку ветеранов (фото)

Фото: facebook.com/Оксана Гаврилюк

Алексей Гончарук вышел на сцену и даже сказал несколько слов для присутствующих ветеранов.

Известно, что все собранные средства во время вечеринки пойдут на реабилитацию военных в киевском военном госпитале.

Сломал стереотипы: Гончарук посетил рок-вечеринку ветеранов (фото)

Фото: facebook.com/Оксана Гаврилюк

Пользователи в комментариях под постом министра по делам ветеранов начали активно обсуждать визит Алексея Гончарука на рок-вечеринку.

  • Реально круто! Очень жалею, что не попал…
  • Да, удивил так удивил, что тут скажешь.

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Новости Украины вечеринкаАлексей Гончарук
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