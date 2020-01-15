"Полный профан в экономике": в сеть слили запись прослушки Гончарука

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

На одном из заседаний Кабмина Гончарук, Маркарова и Смолий якобы вырабатывали объяснение для президента о причинах укрепления курса гривны

В сети обнародовали запись разговора, вероятно, премьер-министра Украины Алексея Гончарука с министром финансов Оксаны Маркаровой и замглавы Национального банка Украины Екатерины Рожковой. Об этом сообщает РБК-Украина.

Аудиозапись была размещена в Youtube-канале, созданном 15 января.

"История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Юлия Ковалив собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому", - говорится в подписи к ролику.

На одном из заседаний Кабинета министров в конце 2019 года (озвучивается дата - 16 декабря), где присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, глава Минфина Оксана Маркарова, глава НБУ Яков Смолий и его заместитель Екатерина Рожкова, а также замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, якобы вырабатывали объяснение для президента о причинах укрепления курса гривны.

Голос, очень похожий на голос Гончарука, просит помочь ему объяснить Владимиру Зеленскому на запланированном совещании по экономической политике, что происходит с курсом, за счет чего он укрепляется, и есть ли в бюджете дыра в 50 млн гривен. при этом, во время разговора премьер называет себя "профаном в экономике".

Также он подчеркивает, что президенту нужно показать, что ресурсы стали дешевле, признавая, что сам является полным профаном в экономике.

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в комментарии РБК-Укриана сообщила, что видео обсуждалось на заседании фракции.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) не собирался сдерживать укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдалось в 2019 году, поскольку это приведет к потере доверия как к Нацбанку, так и к национальной валюте.

Кроме того, НБУ допускает очень существенное укрепление гривны в случае проведения реформ. В частности, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что после отказа восточно-европейских стран от политики фиксированного валютного курса и перехода к инфляционному таргетированию в 2000-х годах национальные валюты в какой-то период укреплялись в два и более раз.